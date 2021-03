Emplacement de toutes les robes de remake de Final Fantasy VII

Don Corneo n’est pas impressionné seul. Nous vous expliquons comment obtenir toutes les robes de Final Fantasy VII Remake.

Au cours du chapitre 10, nous devrons infiltrer le manoir de Don Corneo et pour cela, nous devons habiller nos concurrents et notre protagoniste de la manière la plus sexy possible. Pour ce faire, nous vous laissons le meilleur moyen d’obtenir tous habillés dans Final Fantasy VII Remake.

Toutes les robes pour Tifa

Pour obtenir les robes Tifa, nous devons effectuer les commandes secondaires suivantes:

Les squatteurs de l’usine.

Rapport de Chadley.

Le siège du front des rongeurs.

Pussycat évasion.

Un chien avec de très mauvaises puces.

Le nouveau contremaître de Tallaga.

Une fois terminé, une autre commande secondaire sera activée où Tifa nous posera des questions sur ses vêtements. Selon ce que nous lui répondrons, elle apparaîtra dans une robe ou une autre lorsque nous la rencontrerons au manoir.

Robe violette : Dites-lui que vous aimez les vêtements plus sérieux (ça saute aussi si on laisse quelques vêtements secondaires inachevés).

: Dites-lui que vous aimez les vêtements plus sérieux (ça saute aussi si on laisse quelques vêtements secondaires inachevés). Robe chinoise : Dites-lui que vous aimez les vêtements de sport.

: Dites-lui que vous aimez les vêtements de sport. Robe japonaise : Dites-lui que vous aimez les vêtements exotiques.

Pour que le jeu les considère comme déverrouillés, nous devrons répéter le chapitre et les secondaires jusqu’à ce que Tifa nous pose à nouveau des questions sur les vêtements. Il est pratique de passer d’abord au chapitre 10 et de voir les scènes afin que nous puissions vérifier que la robe que nous voulions était bien chargée.

Toutes les robes pour Aeris

Dans le cas d’Aeris, en fonction du nombre de commandes secondaires que nous effectuons au chapitre 8, nous obtiendrons l’une ou l’autre.

Si nous faisons entre 0 et 2 commandes, nous débloquerons le humble robe, si nous faisons entre 3 et 5 nous obtiendrons le robe rose médiocre et si nous les faisons tous, Aeris s’habillera d’un flamboyant robe rouge.

Comme avant, si nous voulons les 3, il suffit de charger le chapitre depuis le début et de créer les secondaires dont nous avons besoin à chaque fois.

Toutes les robes Cloud

Pour Cloud nous devrons faire une série de missions secondaires spécifiques que Sam nous confie en fonction de ce que nous lui répondons au chapitre 9.

Si nous ne faisons aucune quête secondaire, Cloud portera un robe noire .

. Si nous parlons avec Sam dans le Mercado Muro, nous répondons « Il dirige très bien le bar » et nous choisissons le massage le plus cher avec Madame M, Cloud portera le robe lilas .

. Si on parle à Sam au marché de Muro, on répond « Il est en forme » et on choisit le massage le moins cher avec Madame M, Cloud portera le robe bleue .

A noter, ces deux dernières options ne sortiront que si, en plus de ce qui précède, nous complétons l’ordre secondaire «Le roi des squats». Bien sûr, si plus tard nous redémarrons le chapitre et modifions les options, le jeu sauvegardera les robes qui sortiront. Une fois que nous aurons tous les 9 débloqués, le trophée ne sautera pas Le mieux habillé.