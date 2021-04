Borderlands 3 continue de grandir et d’ajouter du contenu. Dans ce guide, nous vous montrerons l’emplacement de la machine de Maurice.

La vérité est que Borderlands 3, depuis son lancement, n’a cessé de croître. Avec l’arrivée du deuxième DLC de Season Pass 2 (Director’s Cut), de nombreux contenus ont été ajoutés, parmi lesquels une nouvelle machine à armes se démarque. Nous vous montrons le emplacement de la machine de Maurice.

Comme vous le savez, la machine de Maurice appelée Black Market, apparaîtra une fois par semaine n’importe où sur la carte sans compter les cartes ajoutées dans l’un des DLC payants, elle est donc accessible à tous. Rappelez-vous qu’une fois que vous l’utilisez avec un personnage et que vous quittez la session de jeu, la machine disparaîtra et vous ne pourrez plus y accéder pendant une semaine supplémentaire.

Eh bien, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, cette semaine, la machine est à Lectra City, à Promethea. Plus précisément, près du bar Moxxi. Cette zone sera connue des joueurs les plus assidus du jeu, car c’est une zone pleine d’ennemis coriaces et à travers laquelle il est très difficile d’avancer.

Trois armes légendaires différentes apparaîtront sur la machine chaque semaine. Cette semaine, ce sont: le fusil Faisor, la mitraillette Bitch et le Bangarang XL. Bien sûr, tout est très cher, alors préparez bien les pâtes car chaque arme coûtera une pioche.

Et c’est tout à blâmer, nous continuerons à apporter des guides Borderlands 3 que vous pouvez lire ici avec de nombreux autres guides pour vos jeux préférés. Alors restez à l’écoute au cas où vous voudriez obtenir une arme spécifique … ne manquez pas le butin!