Emplacement clé dans l’usine de Tallaga, Final Fantasy VII Remake

L’une des commandes de Final Fantasy VII Remake nous demande de trouver une clé dans l’usine abandonnée de Tallaga. Nous vous montrons son emplacement.

Nous vous montrons l’emplacement du Clé de Tallaga. qui est dans une usine abandonnée. De cette façon, vous surmonterez l’ordre «Le nouveau contremaître de Tallaga». Sans cette clé, nous ne pourrons pas accéder à une nouvelle zone et vaincre un petit boss qui ne compliquera pas beaucoup les choses pour Cloud et Tifa. Dans ce guide de remake de Final Fantasy VII, nous vous montrons l’emplacement exact de la clé. Une fois que vous êtes à l’endroit que nous avons marqué sur la carte, il vous suffit de détruire les boîtes à gauche d’un coup d’épée. Cloud et Tifa prendront la clé automatiquement. Avant d’aller au combat, vous pouvez vous reposer et acheter des choses dans un magasin à l’arrière de cette zone.

