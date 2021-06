Il faut une grande crédulité pour considérer le G7, qui se décrit comme le club le plus fermé de la démocratie, comme pertinent dans les Furious Twenties (Ring Twenties). La vraie vie détermine que même en tenant compte de l’inégalité structurelle intrinsèque du système mondial actuel, la production économique du G7 ne représente qu’à peine 30 % du total mondial.

Les Cornouailles étaient au mieux un spectacle embarrassant – avec une troupe de médiocres imitant des «dirigeants» posant masqués pour la photo, tandis que lors d’une soirée privée avec la reine d’Angleterre de 95 ans, ils étaient tous masqués et mêlés joyeusement dans une apothéose de « valeurs partagées » et « droits de l’homme ».

La quarantaine, les masques imposés 24h/24, 7j/7, et la distanciation sociale sont bien entendu réservés à la plèbe.

Le communiqué final du G7 est l’océan proverbial plein de platitudes et de promesses. Mais il contient des pépites. En commençant par « Reconstruire mieux » – ou B3 – qui apparaît dans le titre. B3 est désormais le code officiel du Great Reset et du New Green Deal.

Ensuite, il y a à nouveau le danger jaune, avec des troupes de choc « nos valeurs » « appelant la Chine à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales » avec un accent particulier sur le Xinjiang et Hong Kong.

L’histoire derrière cela m’a été confirmée par une source diplomatique de l’UE, une source réaliste (oui, il y en a à Bruxelles).

L’enfer s’est déchaîné dans la salle – exclusive – du G7 lorsque l’axe anglo-américain, soutenu par un Canada veule, a tenté d’entraîner l’UE-3 plus le Japon dans une condamnation explicite de la Chine dans le communiqué final quant à des « preuves » absolument issues de la Camp de concentration du Xinjiang. Contrairement aux accusations politisées de « crimes contre l’humanité », la meilleure analyse de ce qui se passe réellement au Xinjiang a été publiée par le collectif Qiao.

L’Allemagne, la France et l’Italie – le Japon était presque invisible – ont au moins montré une certaine épine dorsale. L’Internet dans la chambre a été bloqué pendant le « dialogue » vraiment difficile. On parle de réalisme – un vrai portrait de « leaders » faisant rage à l’intérieur d’une bulle.

Le différend opposait essentiellement Biden – en réalité ses gestionnaires – à Macron, qui a insisté sur le fait que l’UE-3 ne serait pas entraînée dans la logique d’une guerre froide 2.0. C’était quelque chose que Merkel et Mario ‘Goldman Sachs’ Draghi pouvaient facilement accepter.

Au final, la table divisée du G7 a choisi de se mettre d’accord sur une « initiative » Build Back Better World – ou B3W – pour contrer l’Initiative Belt and Road (BRI) menée par la Chine.

Réinitialiser ou…

La Maison Blanche, comme prévu, a précédemment vidé le communiqué final du G7. Une déclaration ultérieure extraite de son site Web, remplacée par le communiqué officiel, a assuré que « les États-Unis et nos partenaires du G7 restent profondément préoccupés par l’utilisation de toutes les formes de travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris le travail forcé. groupes et minorités et les chaînes d’approvisionnement agricoles, solaires et vestimentaires – les principales chaînes d’approvisionnement telles qu’elles se réfèrent au Xinjiang ».

Le « travail forcé » est le nouveau mantra qui relie et annule facilement la diabolisation du Xinjiang et de la BRI. Le Xinjiang est l’axe crucial reliant la BRI à l’Asie centrale et au-delà. Le nouveau mantra « travail forcé » ouvre la voie à B3W pour entrer dans l’arène en tant que « sauveur » des droits humains.

Voilà un G7 bienveillant qui « propose » au monde en développement un vague plan d’infrastructures qui reflète ses « valeurs », ses « standards élevés » et sa façon de faire des affaires, en contraste avec le manque de transparence de la marque enregistré Yellow Hazard, un travail horrible et pratiques environnementales et méthodes de coercition.

Traduction : Après près de huit ans depuis que la BRI, alors appelée OBOR (One Belt, One Road) a été annoncée par le président Xi, et par la suite ignorée et/ou diabolisée de façon permanente, les pays du Sud sont censés s’émerveiller d’une vague « d’initiative » financée par des intérêts privés occidentaux dont la priorité est le profit à court terme.

Comme si les pays du Sud tombaient dans cet abîme remixé de dette à la FMI/Banque mondiale. Comme si « l’Occident » avait la vision, l’attrait, la portée et les fonds pour faire de ce projet une véritable « alternative ».

Il n’y a aucun détail sur la façon dont B3W fonctionnera, ses priorités et d’où vient le capital. Les créateurs de B3W pourraient faire pire que d’apprendre de la BRI elle-même, par l’intermédiaire du professeur Wang Yiwei.

B3W n’a rien à voir avec une stratégie de développement commercial/durable tournée vers les pays du Sud. C’est une carotte illusionniste qui plane sur ceux qui sont assez fous pour acheter l’idée d’un monde divisé entre « nos valeurs » et « les autocraties ».

Nous revenons au même vieux thème : armé de l’arrogance de l’ignorance, « l’Occident » n’a aucune idée de comment comprendre les valeurs chinoises. Un biais de confirmation s’applique. D’où la Chine comme une « menace pour l’Occident ».

Constructeurs de choix

Plus inquiétant encore, le B3W est encore un autre bras de la grande réinitialisation.

Pour creuser plus profondément, on pourrait faire pire que d’examiner Building a Better World For All de Mark Carney.

Carney occupe une position unique : ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, envoyé spécial des Nations Unies pour l’action et les finances climatiques, conseiller du Premier ministre Boris « Global Britain » Johnson et du Premier ministre canadien Justin Trudeau, et administrateur du Forum économique mondial (WEF).

Traduction : l’idéologue d’un Grand Reset important, du New Green Deal et du B3W.

Son livre – qui devrait être lu en conjonction avec le travail de Herr Schwab sur Covid-19 – prône un contrôle total sur les libertés individuelles ainsi qu’une réinitialisation du financement de l’industrie et des entreprises. Carney et Schwab traitent Covid-19 comme la parfaite « opportunité » de redémarrage, dont l’accent bienveillant et altruiste met l’accent sur une simple « régulation » du climat, des affaires et des relations sociales.

Ce Brave New Awakened World qui vous est proposé par une alliance de technocrates et de banquiers – du WEF et de l’ONU aux manipulateurs de l’hologramme « Biden » – semblait jusqu’à récemment être en plein essor. Mais des signes à l’horizon révèlent que c’est loin d’être une affaire conclue.

Une phrase prononcée en janvier par Tony Blair, défenseur du B3W, est assez révélatrice : « Ce sera un tout nouveau monde… Plus tôt nous nous en rendrons compte et commencerons à mettre les décisions en pratique. [necessárias para um] impact profond dans les années à venir, mieux ce sera.

Alors ici, Blair, dans un lapsus freudien, non seulement dénonce le jeu (« impact profond dans les années à venir », « monde complètement nouveau ») mais révèle aussi son exaspération : les moutons ne sont pas acculés aussi vite qu’il le faudrait.

Bon, Tony sait qu’il y a toujours une bonne vieille punition : s’il refuse le vaccin, il doit rester en confinement.

Au fait : BBW (grande belle femme) est actuellement une catégorie peu orthodoxe de films pornographiques. B3W, en fin de compte, peut s’avérer n’être rien de plus qu’une simple pornographie sociale toxique.

