Empêcher les attentes de provoquer la dépression

L’attente, en réalité, est un souhait. Le désir est une recherche de l’objet. L’objet est ce qui, la plupart du temps, n’est pas à notre portée. Leçon: si j’abaisse mes attentes, j’abaisse mes désirs et je réalise davantage les choses qui sont proches et à portée de mes yeux …

La description des attentes (écrit sur papier) peut vous aider à comprendre s’il s’agit d’une attente réelle ou irréaliste. Une attente incontrôlée est la cause de la maladie.

Plus je vis la normalité de la vie, moins j’attends. Plus je vis l’anomalie de la vie, plus j’ai d’attentes.

Des attentes excessives peuvent déclencher des processus d’anxiété et de dépression plus tard. L’attente est dans la «friture des œufs» un désir de ce que je ne peux pas avoir, mais de ce que je «pense» pouvoir avoir.

L’attente est quelque chose d’interne, mais nourri par des processus externes (choses et personnes). Pour contrôler les attentes, je peux chercher à comprendre les processus externes qui me consomment le plus.

Les attentes excessives sont à l’origine de nombreuses relations tumultueuses. Nous sommes des êtres qui produisent des attentes, mais leur contrôle est également en nous.

Si nous ne contrôlons pas nos attentes, ils nous contrôleront. Et c’est très dangereux pour notre bonheur et notre paix.

L’attente incontrôlée est une bombe à retardement en nous-mêmes. Quand j’apprends à gérer mes attentes, je peux dire que je suis une personne mature et sage.

À propos des vérités et de la dépression …

La dépression est une maladie, ce n’est pas un «mauvais esprit». Prenez soin de la personne dépressive avec respect et consacrez beaucoup d’amour et de soins, car c’est une douleur physique et émotionnelle.

La dépression est une douleur profonde qui atteint l’âme. Seulement de l’amour et de la patience pour atteindre la profondeur de cette douleur. Aimez et respectez ceux qui souffrent de dépression.

Quiconque souffre et a des douleurs dans l’âme a besoin d’amour, d’affection, de patience et de respect. En général, ceux qui aiment dire «beaucoup de vérités» ne peuvent pas supporter d’entendre ces mêmes vérités.

Tout ce qui coule dans la gorge, ne digère pas et peut générer de la haine. Quand je cherche des façons plus malléables de parler et de faire ce qui doit être fait, tout devient plus léger et apaisé.

Chaque vérité a un temps divin pour être reconnue par vous et moi. Je suis un radical. Les gens sont encore plus importants que mes vérités.

Si je ne pense pas quand je parle, je dis ce que je ne veux pas à qui j’aime. C’est simple.

Les vérités n’ont pas besoin d’être dites en face, car si ce sont des vérités, je crois, elles n’ont pas besoin d’être dites, parce qu’elles (les vérités) apparaîtront d’elles-mêmes.

Ce ne sont pas les vérités qui blessent les gens, ce sont la manière dont nous disons ces vérités.

Courir sans la moindre notion de conséquences, c’est risquer de blesser les gens.

Si la vie n’offre pas de possibilités, ce n’est pas la vie. La vie est des possibilités éternelles!

Planifier sans exécution est de l’imagination.

La conscience est le défi le plus grand et le plus complexe de l’être humain, et le plus grand et le plus susceptible de résoudre ce défi est l’amour.

Quand nous apprenons que le temps passe vite et que les gens meurent, tout devient plus beau, simple et réel.