Émotion, anxiété et attentes dans le jeu vidéo d’aujourd’hui

Le modèle triple A actuel peut-il être maintenu?

Cyberpunk 2077, le jeu de la discorde. Aimez-le ou détestez-le, en ce sens que nous pouvons recevoir la réception de l’un des titres les plus attendus (pour ne pas dire le plus) de l’histoire du jeu vidéo. Un travail qui restera dans les annales de l’industrie, non seulement à cause de la qualité ou non du jeu, dont je ne suis pas là pour parler, mais aussi à cause de tout ce qui a éclaboussé sur son, permettez-moi l’expression, lancement douloureux. Car pour ce qui a été lancé sur le marché, comment il a été lancé et les circonstances qui l’entourent, le seul mot auquel je puisse dédier Cyberpunk c’est précisément douloureux. Déjà CD Projekt, menteurs.

Vous avez sûrement continué ce paragraphe après avoir insulté le GOTY de l’année 2021 parce que dans votre tête vous avez vos propres raisons pour lesquelles vous pensez que j’ai décidé de commencer le texte de manière si énergique et vous pensez, soit en débattre, soit accepter les raisons qui Je vais vous expliquer ci-dessous. Et il est excessivement facile d’entrer sur le terrain de la partialité à l’intérieur Cyberpunk 2077, un jeu que la grande majorité des joueurs assidus et conscients de la situation actuelle du jeu vidéo (ou ceux qui en ont connaissance, compte tenu de sa portée) ont pré-acheté deux ans à l’avance ou il y a au moins quelques semaines, grâce à l’angoisse, à l’attente ou à cette offre curieuse qui est apparue il n’y a pas longtemps où l’on pouvait obtenir toutes les œuvres du studio pour une trentaine d’euros. Et c’est là que sont les envies.

Je vais traiter cette question de la manière la plus impartiale possible et comme une personne qui, je le reconnais, ne jouerai peut-être jamais le jeu. Je ne suis pas du tout intéressé, ni par l’esthétique, ni par le genre, ni par absolument tout ce qui la met en valeur. Mes opinions à son sujet sont basées sur des lectures sur son lancement, des analyses, des vidéos et des questions à mes proches. Parce que Je trouve particulièrement curieux de voir une si grande polarisation entre l’opinion entre ceux qui l’ont essayé et le louent ou le sortent complètement avant le produit aberrant qui est, bien qu’il soit généralement très facile de savoir pourquoi. Selon la version dont vous disposez, vous serez plus prédisposé à une opinion qu’à une autre, avec une version pour la génération précédente qui dire qu’elle n’est pas à la hauteur est un euphémisme: mauvaise optimisation, erreurs graphiques, bugs qui cassent le jeu … expérience utilisateur terrible.

La version sur PS5 et Xbox Series X | S semble aller mieux, même si ce n’est pas quelque chose de spectaculaire non plus. En tant qu’utilisateur et acheteur, vous attendez au moins un produit qui vous permette de jouer confortablement sans voir de bugs à tout moment et sans vous contenter d’un « Eh bien, dans quelques correctifs, ils régleront le problème comme cela s’est produit avec Le sorceleur 3« . Telle ne devrait jamais être notre attitude en tant que joueurs et acheteurs, car le message que nous envoyons à l’entreprise et aux investisseurs est limpide: nous ne nous soucions pas que le jeu soit plus proche d’une bêta que d’une LibérationNous attendons le jeu depuis des années et nous pouvons le jouer maintenant et le répéter dans un an quand il va mieux. « Quand ça va mieux …Cela semble tellement ridicule. Imaginez payer pour un livre numérique mal traduit, mal présenté avec des erreurs sur les pages et justifier de ne pas le renvoyer par un « ils vont le réparer ». C’est difficile à penser.

Et c’est pourquoi c’est douloureux, tout comme c’était trop Le sorceleur 3 à l’époque, peu importe combien, au fil du temps, il a été poli et a atteint un statut de culte. Bien sûr, la faute incombe exclusivement à l’entreprise, la même entreprise qui nous a promis un ensemble parfait de dix, sans échecs et, maintenant de la sphère humaine, pour juin de cette année et sans utiliser le croquer, et c’est pourquoi ils sont des menteurs. Une étude qui a sorti le jeu par nécessité interne pour satisfaire les investisseurs qui avaient déjà commencé à perdre confiance dans l’entreprise, comme en témoigne sa baisse de 25% de la bourse ces derniers mois, culminant avec son lancement avec une perte de valeur de près de 30%. Les raisons de cette baisse sont assez contradictoires, car on retrouve le retard du jeu, le croquer aux employés et l’état du jeu dès son premier jour, ainsi que sa note sur Metacritic, qui sur PC, seule plateforme où les analystes ont eu un accès anticipé au jeu, atteint 90. Tout cela après avoir promis pour actif et pour passive que cette situation ne se produirait pas.

C’est ironique, car trois de ces problèmes pourraient être résolus en augmentant l’un des quatre problèmes mondiaux. Retarder indéfiniment le jeu était la meilleure chose qui aurait pu être faite pour éviter de ternir la qualité du produit, mais cela n’a pas été fait précisément par peur des investisseurs, un tournant dans l’industrie. Dans un système de capital comme celui dans lequel nous sommes, les entreprises dépendent du tout de la liquidité des investisseurs qui sont convaincus que l’entreprise peut produire un produit qui donne de la valeur à la marque et de l’argent dans leurs poches. Nous confirmons que Cyberpunk 2077 Cela n’a pas été un échec des ventes, bien au contraire: il a été pré-réservé plus de huit millions de fois et a récupéré l’investissement dans le marketing et la production du jeu en seulement 48 heures.

Et c’est là le nœud du problème. Comment un jeu de lancement complètement cassé sur la plupart des plates-formes, avec des évaluations d’utilisateurs Metacritic principalement négatives quel que soit le système, peut-il devenir instantanément un jeu culte à succès? Facile, car les attentes ont caché une partie du calicot, l’angoisse de l’avoir entre nos mains a obscurci notre jugement et l’excitation de pouvoir enfin le jouer nous empêche de voir plus loin. Je pense qu’aucun article n’a mieux résumé le lancement de Cyberpunk 2077 comme John Walker pour Kotaku que, si vous le pouvez, je vous invite à lire. Je veux sauver, oui, une phrase dudit texte [lateral izquierdo; traducción propia].

« Bien entendu, le plus gros problème est qu’une grande proportion d’acheteurs Cyberpunk 2077 (et tout autre grand jeu) est qu’ils ne veulent pas d’analyse. Ils veulent une réaffirmation. Ils ont payé pour le jeu il y a presque deux ans pour une raison illogique (‘Je vais soutenir cette entreprise de plusieurs millions de dollars!‘) sans avantages, sans contenu supplémentaire, sans accès anticipé, sans éléments supplémentaires et ils veulent savoir qu’ils ont fait la bonne chose.«

Commençons donc à démêler les émotions suivantes qui régissent le titre du texte. Ce que Walker établit dans son texte est conforme aux huit millions de réservations dont le produit bénéficiait avant son lancement. Nous n’avions connaissance du jeu qu’à travers des bandes-annonces et des images promotionnelles, rien que nous, utilisateurs finaux, n’aurions pu essayer de première main, avec une anxiété inappropriée. le Commentaires du jeu est apparu quelques jours avant sa sortie, mais uniquement pour la version PC, la plus raffinée de toutes et dans lequel il fonctionne le mieux, en partie en raison de l’optimisation en partie en raison de la puissance brute des ordinateurs avec lesquels le jeu a été analysé dans la plupart des sites Web spécialisés. Il suffit de regarder les différentes entrées Metacritic pour le vérifier, mais je considère que celles qui apparaissent en bas de page, celles qui appartiennent à des portails sans notes attachées, uniquement de pure opinion, sont plus précieuses que les autres quand il s’agit de faire atteindre l’utilisateur final la valeur d’un produit. À leur tour, ces opinions ont suscité de l’anxiété quant à la fin du jeu, à la capacité d’y jouer. Un état d’esprit dans lequel les acheteurs du jeu, ceux qui y ont le plus mis leurs espoirs, sont impatients de jouer.

Au final, le jeu atteint les différentes maisons et l’excitation commence la nuit. Les gens commencent à jouer à des jeux et à se forger leur propre opinion sur le titre. Les utilisateurs de PC sont les plus positifs, tandis que les utilisateurs de Xbox One et de PS4 arrivent à l’autre bout de l’échelle. Confrontation d’opinions, discussions en Twitter et des forums internet parmi les supporters du jeu qui considèrent ceux qui critiquent le produit des llorones et ceux qui le nient en accusant leurs adversaires de fanboys. Je n’ai même pas entendu ce mot depuis longtemps, je peux voir que je suis plus âgé.

Sur le croquer… Que pouvons-nous dire? Ce n’est ni le premier ni le dernier cas qui se produira dans l’industrie, où indé vous devez l’utiliser pour survivre et le grand pour que les investisseurs ne retirent pas de capital. Et nous, en tant qu’utilisateurs, ainsi que la presse spécialisée, avons applaudi à maintes reprises. Avec les lancements de Red Dead Redemption 2, Le sorceleur 3 et Le dernier d’entre nous 2 Nous pouvons voir à quel point nous nous soucions qu’un produit soit cuit dans un environnement de travail désastreux. Le premier a été nominé pour le meilleur jeu de l’année et le meilleur réalisateur, Le dernier d’entre nous 2 Il a remporté les deux titres et a également vu la promotion de Druckmann au poste de coprésident. En cas de Le sorceleur 3 Je trouve cela plus amusant car ils ont non seulement remporté le jeu de l’année en 2015, mais aussi le prix du meilleur studio de développement de l’année. Il est vrai que cette année-là, on ne savait pas vraiment ce que le croquer, mais bon.

Quelles sont les perspectives alors? Nous avons un jeu cassé en raison des investisseurs qui ont forcé l’entreprise à utiliser de mauvaises pratiques et à perdre ensuite confiance dans le produit en raison de retards et d’une mauvaise publicité de ces pratiques. Une communauté divisée entre supporters et détracteurs, des personnes qui ont soutenu un triple A avant son lancement sans en tirer aucun bénéfice et au final, l’espoir / le besoin que le jeu sera fixé dans les prochains jours et ils pourront en profiter pour quoi qu’ils pensaient avoir payé. C’est en quoi consiste la société actuelle de consommation de jeux vidéo, où la figure du critique est essentielle pour empêcher l’utilisateur dans ces situations, mais que ni les entreprises ni le public ne valorisent comme ils le méritent..

En fin de compte, c’est un problème de sauter cette étape. Peu importe combien vous voulez jouer, combien d’attentes la société vous suscite à travers des bandes-annonces et des communiqués de presse dans différents médias et l’émotion que vous ressentez à faire partie d’un moment historique dans le jeu vidéo. Le critique du jeu vidéo doit juger et être totalement impartial sur le produit que l’on trouve, mais en étant critique du jeu et sincère dans son texte pour aider l’utilisateur à décider s’il veut ou non acheter un jeu vidéo. Les entreprises ne sont pas nos amis, mais le critique l’est, et sans un chiffre entre les deux côtés, nous sommes tenus de répéter cette histoire de manière plus spectaculaire alors que les budgets, les attentes, l’excitation, la faim et les coûts continuent d’augmenter. humains. Et malheureusement, je n’ai aucun doute que ce ne sera qu’un autre chapitre qui se répétera dans un cycle éternel.