Emotet, démantelé: le plus grand botnet du monde est désormais aux mains des autorités après une opération mondiale

Ce qui semblait impossible est arrivé: Emotet est tombé. Il s’agissait du botnet le plus important et le plus prolifique au monde, infectant et diffusant des logiciels malveillants sur des centaines de milliers d’appareils pendant des années. Une opération coordonnée entre huit pays lui a permis de se démanteler en prenant le contrôle de ses serveurs.





Comme annoncé par Europol, ont pris le contrôle de l’infrastructure Emotet dans l’une des opérations cybercriminelles les plus importantes de ces dernières années. Ce n’est pas une exagération, Emotet possède depuis des années l’un des systèmes les plus résilients, survivant à toutes sortes d’attaques grâce à sa grande diversification.

Emotet est devenu un cheval de Troie bancaire en 2014, bien qu’il soit rapidement devenu un système complexe de distribution de logiciels malveillants. Grâce aux e-mails de phishing automatisés, il envoie des documents Word contenant des macros infectées. Si ces documents sont ouverts, il infecte automatiquement l’ordinateur Windows et à partir de là, il distribue ses logiciels malveillants au reste des appareils sur le réseau local.

Cependant Emotet plusieurs fois a simplement servi de passerelle pour les autres. Ses administrateurs ont vendu cet accès qu’ils ont obtenu à d’autres pirates et criminels pour distribuer leurs malware sur le réseau infecté par Emotet. C’est pourquoi Europol l’a décrit comme « le malware le plus dangereux au monde ».

Les autorités n’ont pas précisé comment elles ont pris le contrôle d’Emotet. Ce qui semble clair, c’est que il s’agit d’une opération coordonnée des huit pays (Hollande, France, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Lituanie, États-Unis et Ukraine) pour attaquer immédiatement. En contrôlant la grande majorité des serveurs, ils ont pu obtenir un contrôle complet du réseau.

Comme ils l’ont indiqué, ayant actuellement le contrôle des serveurs administrateurs Emotet ils ne peuvent plus vendre l’accès à la distribution de logiciels malveillants à d’autres attaquants. Cependant, ils indiquent que les attaquants qui ont déjà acheté l’accès continuent de présenter un risque pour les ordinateurs infectés par Emotet.

Autodestruction le 25 mars

Quel est le plan? Élimine toute trace d’Emotet. Les autorités contrôlent le réseau mais le malware reste jusqu’à présent installé sur les ordinateurs infectés. Pour y mettre fin, les autorités ont commencé à distribuer une « bombe à retardement » qu’Emotet va autodétruire le 25 mars. En d’autres termes, ils ont distribué des logiciels via le réseau Emotet qui désinstalleront Emotet lui-même.

Pendant ce temps, les autorités continuent de rechercher les personnes qui ont été à l’origine de la gestion d’Emotet pendant ces années. Ils ont également mis à disposition des utilisateurs un outil pour vérifier si votre e-mail a été compromis dans l’une des attaques Emotet jusqu’à la date.

