Emoji qui pleure bruyamment devient le plus utilisé pour la première fois

OLUCE lampe de table CYLINDA (Or satiné - Métal)

Angeletti et Ruzza conçoivent Cylinda, une lampe de table composée de deux cylindres de tailles et d'épaisseurs différentes. La première, plus mince et plus haut, devient la base sur laquelle repose la seconde, un disque de large et mince, qui devient l'abat-jour brille sous lequel la source lumineuse à DEL.