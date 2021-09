Il y a 37 nouveaux emojis qui ont été signés au total.

Nouvelles excitantes! L’emoji de l’homme enceinte arrive sur un smartphone près de chez vous et il sera disponible dans différents tons de peau.

Unicode vient de finaliser son dernier lot d’emojis et nous avons 37 nouvelles icônes avec lesquelles jouer. La mise à jour comprend un emoji au visage fondant, une poignée de main multiraciale, des haricots, un doigt pointé et plus encore. Mais, plus important encore, nous obtenons également un emoji d’homme enceinte ET un emoji de personne enceinte non sexiste.

Les deux sont similaires à l’emoji de femme enceinte existant, que Drake a utilisé pour son Garçon amoureux certifié couverture de l’album. L’homme enceinte et la personne non sexiste ont tous deux les mains jointes sur ses bosses de bébé. L’homme a une petite moustache, tandis que la personne neutre a les cheveux mi-longs.

Emoji homme enceinte confirmé pour smartphones en 2021. Photo : Emojipedia

L’idée d’un emoji pour homme enceinte a été proposée pour la première fois en juillet 2021 avant la Journée mondiale des emoji le 17 juillet. La proposition disait : « Le sexe ne dicte pas la capacité de s’occuper des enfants à la maison ou de travailler sur le marché. la façon dont la loi sur l’égalité des sexes a visé à combattre les stéréotypes sexuels nocifs, il existe de nombreux parallèles concernant la façon dont le sexe ne dicte pas la capacité d’avoir des enfants. »

« Ce n’est pas un phénomène nouveau. La grossesse a été sans distinction de genre tout au long de l’histoire, mais ce n’est que maintenant qu’elle est officiellement reconnue. les hommes trans qui tombent enceintes. »

Cependant, les emoji ne sont pas réservés aux hommes enceintes, qui sont en fait officiellement appelés « homme au ventre gonflé ». Cela peut aussi signifier être ballonné ou avoir un bébé de nourriture. Enfin, un emoji qui décrit nos sentiments immédiatement après avoir mangé trop de fast-food.

Mais si vous planifiez déjà comment vous allez intégrer les emoji de l’homme enceinte dans vos messages et vos publications sur les réseaux sociaux, vous devrez être un peu patient. Le logiciel 14.0 ne devrait pas sortir avant fin 2021 ou début 2022.

