Emoji flocon de neige, pourquoi il est dans les messages de tout le monde ? ❄️

Il y a plus de 3 304 emojis en mars 2020 selon emojipedia.org. La plupart des emojis ont une signification alternative, soit positive, soit négative, soit sexuelle. Le dernier emoji qui entre dans cette catégorie et qui se retrouve dans tous les DM (Direct Messages) est l’emoji Flocon de neige « ❄️ ».

Le Snowflake emoji a été intégré à tous les DM récemment, y compris le créateur de Old Time Road, LilNasX (dont le vrai nom est Montero Lamar Hill) de la chaîne câblée MTV. Le chanteur de 21 ans a posté sur Twitter « bro who runs mtv ig acc lmao » MTV a répondu, « mais r u va me répondre ou non ». L’équipe de basket de Washington D.C., The Washington Wizards, a décidé de se joindre à la tendance et de glisser l’emoji dans d’autres comptes de sports de basket de la NBA.

Ainsi, CW17 a décidé de déposer l’emoji dans les comptes de News4Jax DM pour voir s’ils y répondront. (Ils l’ont fait)

Que signifie le flocon de neige emoji ?

Il signifie « tirer son coup », c’est-à-dire laisser sa fierté et son ego aller pour quelqu’un ou quelque chose qui l’intéresse. Ce qui s’appelle aussi flirter « Je suis profondément amoureux de toi et j’espère que nous aurons un avenir ensemble ». Ce n’est pas le sens original mais ce que les utilisateurs des médias sociaux ont laissé entendre.

D’où et de qui cela vient-il ?

Tout a commencé avec le rappeur Migos de 29 ans, Quavo (de son vrai nom Quavious Marshall) a partagé une capture d’écran de son premier message Instagram sur Twitter aussi, maintenant petite amie Saweetie (de son vrai nom Diamonté Harper). Dans la tendance « How it Started, How it’s Going » qui a bourdonné toute la semaine sur les médias sociaux. Cela a d’ailleurs donné lieu à de nombreux mèmes sur internet !

Était-ce l’intention du message Instagram ?

Non, le message du rappeur Instagram portait sur le tube de Saweetie 2017 « Icy Girl », d’où le flocon de neige emoji « ❄️ ». Dans lequel Saweetie a répondu avec un émoji en forme de bol de nouilles « 🍜 » en rapport avec la chanson à succès de Quavo « Stir Fry ».

Que signifie « u so icy im a glacier boy » ?

Il a été créé lorsque le groupe de hip-hop Migos (Quavo, Offset, and Takeoff) et Gucci Mane se sont rencontrés « glacier boy ». Sur les médias sociaux, il n’y a pas de signification consensuelle mais on peut l’appeler « You so icy (bling out / rich) and I’m a glacier boy (interested) ». Certains utilisateurs répondront par « ne m’envoyez pas de message à moins que vous n’ayez de l’argent ou de l’énergie Quavo ».

Mais il y a une autre signification ?

Oui, la signification des emojis change fréquemment au fur et à mesure que le temps passe et que les tendances des médias sociaux prennent le dessus sur l’internet. Une personne peut envoyer ou ajouter un émoji flocon de neige à une phrase qui s’applique sur un ton négatif ou positif, indiquant que vous ou une personne êtes « unique et/ou trop sensible ». Mais le sens original restera le même : « cristal de glace ou tempête de neige ».

Après que le couple ait partagé leur histoire d’amour, les utilisateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour « tirer là-dessus » et essayer la « ligne d’émoji flocon de neige de Quavo » avec d’autres utilisateurs, entreprises et célébrités. Accompagné de « u so icy im a glacier boy ».

Mais si la personne répond avec un émoji de feu « 🔥 », c’est que cette personne a fait fondre votre flocon de neige, ce qui signifie qu’elle n’est pas intéressée.

Mais d’ailleurs, comment se forme un Flocon de neige ? Et combien il y a-t-il de forme différente ? Suivez notre article !