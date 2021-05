Emoji de plus en plus inclusif: celui de la poignée de main aura toutes les carnations

Alors que les plateformes de messagerie et les réseaux sociaux deviennent de plus en plus présents dans la vie quotidienne de milliards de personnes, les émojis deviennent également de plus en plus importants pour communiquer avec les autres. C’est pourquoi la prochaine mise à jour des smileys standards utilisables sur les smartphones, ordinateurs et tablettes est particulièrement significative: Google l’a prévenu, et prévoit entre autres l’arrivée de 25 nouveaux smileys de poignée de main, qui incluent tous les tons de peau et leurs combinaisons.

Trop peu de variations

En réalité, les variantes qui donnent des tons de peau spécifiques aux émojis jaunes génériques ne sont pas nouvelles, bien au contraire. Ils sont nés en 2015 sous la forme d’une série de 5 caractères spéciaux – impossibles à utiliser individuellement, mais capables de modifier la plupart des emojis qui représentent des êtres humains. Chaque caractère est équivalent un teint, et chacun de ces caractères, ajouté à l’emoji souhaité, crée l’une des nuances souhaitées. Avec la poignée de main, cependant, les choses n’étaient pas si simples, car les emoji dépeignent deux mains différentes qui n’appartiennent pas nécessairement à des personnes de la même ethnie. Le paradoxe est évident: avec seulement 5 variantes disponibles qui représentent les deux mains avec la même teinte, l’emoji est resté un symbole de potentiel à ce jour. exclusion.

La solution

Pour sortir de l’impasse, Jennifer Daniel, une développeur Google qui travaille avec d’autres entreprises du secteur dans le consortium qui définit chaque année les nouveaux smileys qui feront partie du web. Avec d’autres collègues, le promoteur de la maison Mountain View a mis au point un système de 25 modificateurs: 5 teintes pour la première main multipliées par 5 autres variations pour la seconde. Le système est similaire à celui qui a récemment conduit à l’introduction de couples d’émojis avec des tons de peau et des genres différents, mais il faudra encore quelques mois pour le voir en action sur l’emoji de poignée de main. Les nouveaux smileys ont été approuvés dans le cadre de la dernière version du standard Unicode, qui verra le jour sur les premiers appareils à partir de 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂