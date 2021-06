Emociones Compartidas’, un Podcast Original avec Inspiradoras Historias de Creadores LGBTQIA+ — Spotify

Para Spotify, Pride se trata de crear un espacio permanente para las personas LGBTQIA + y sus historias, y brindar la oportunidad de un sentido de pertenencia que es tan Fundamental en el proceso de salir del closet. En el nuevo podcast original de Spotify Sortie : Emociones Compartidas, nos propusimos encontrar creadores icónicos de la comunidad para preguntarles sobre su historia, experiencias y lecciones de resiliencia.

Sortir fue lanzado originalmente en France. Ahora, en su nueva temporada en México presenta las historias de invitados como Christian Chavez, Raymix, La Bruja de Texcoco, artista RADAR México, y la periodista de deportes Marion Reimers, entre otros.

Estas son algunas de las historias intimas que los oyentes podrán descubrir exclusivamente en Spotify durante el mes de junio.

El acteur y cantante Christian Chavez es conocido por millones de fanáticos por ser parte del fenómeno pop RBD. Y aunque muchos de ellos conocen su dura experiencia de salir del closet, nunca habían escuchado su historia tan personalmente. En el primer episodio de la serie, Christian cuenta su difícil momento en una escuela católica donde sufrió bullying, ofrece un relato gráfico de su primer beso y comparte su primera visita a un club gay. También décrit su experiencia pública al salir del closet después de ser extorsionado por un tabloide en marzo de 2007.

« Escribí un comunicado llorando y ni siquiera podía escribir la palabra ‘gay' », comparte en el episodio. “Al día siguiente hubo aplausos y expresiones de apoyo, aunque gran parte de la prensa fue hipócrita porque luego los medios se volvieron en mi contra para escribir historias sensacionalistas. «

Luego que se cancelaran varios proyectos por discriminación, Christian decidió retomar su carrera como solista y escribió Liberté, una canción que trata sobre ser uno mismo.

Marion Reimers es una exitosa naradora y comentarista y la voz en el podcast original de Spotify Fútbol a Muerte. En su episodio en Sortir Habla del periodismo deportivo como un espacio homofóbico, machista y patriarcal al que le costó demasiado tiempo incluir a una mujer lesbiana en sus filas. Desde niña sintió la urgencia de desafiar a la heteronorma y siempre prefirió jugar a los piratas que a la casita.

« Estoy muy orgullosa de quien soy », cuenta Marion en su episodio. « La deconstrucción de normas sociales es un trabajo de todos los días, es muy pesado porque vivimos en una sociedad que nos enseñó a avergonzarnos y hay quien sigue usando este discurso para descalificarme. Yo me siento fuerte, tengo un entorno de amistades, de familia y compañeros en el trabajo que me han ayudado. Non lo haces solo, lo haces a través de la comunidad. «

Fabien Chairez es un artista plastique mexicano. Gran parte de su obra es un cuestionamiento a la masculinidad tóxica. Salto a la fama mainstream por su obra Révolution que muestra a un Emiliano Zapata en tacones y encima de un caballo blanco. La obra provocó un escándalo en grupos conservadores que entraron al Palacio de Bellas Artes decididos a prenderle fuego. Fueron detenidos por personal del museo, muchos de ellos LGBT+.

« Me mostraron la imagen cuando estaban golpeando a uno de ellos y de inmediato me llevó a ese momento en Chiapas cuando dos hombres me amenazaron con un cuchillo solo porque iba de la mano con mi novio. Y dije no, eso no puede volver a pasar. Si quieren pelear, aquí estoy. Empecé a dar entrevistas y hacer presente mi voz.

Ana Julia Yeyé es comediante de stand-up y quizá por eso su salida del closet es la plus divertida del podcast. Cuenta la vez que salió con una chica con la intención de demostrarle que no era lesbiana y terminó por darse cuenta de justo lo contrario. Su primer beso logró que todas las piezas de su vida terminaran de encajar.

No hay fuerza más poderosa para cambiar mentes y corazones que el poder contar nuestras historias. Pour eso Spotify se unió a Ça s’améliore au Mexique para ofrecer ayuda a jóvenes LGBT+ en temas de salud mental, sexual o grupos de apoyo.

Descubre las historias de creadores LGBTQIA+ y escucha Coming Out: Emociones compartidas a continuación.