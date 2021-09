Emmys 2021: Tracee Ellis Ross a peut-être perdu contre Jean Smart, mais les fans étaient plus concentrés sur la façon dont elle a réagi à 1 présentateur

Tracee Ellis Ross a reçu une autre nomination aux Emmy pour son rôle de Rainbow « Bow » Johnson dans Noirâtre. Depuis son premier tir au prix en 2016, la Petites amies alun a été nominé six fois pour la meilleure actrice principale dans une série comique.

En septembre 2021, Ellis Ross a perdu l’Emmy contre Hacks vedette Jean Smart. Cependant, elle a fait une apparition mémorable dans le public de l’événement amical contre le coronavirus (COVID-19).

L’acteur nominé aux Emmy Tracee Ellis Ross souriant sur le tapis rouge | Rich Fury/Getty Images

Tracee Ellis Ross rayonnait devant la star de «The White Lotus» Jennifer Coolidge aux Emmys 2021

Les 73e Primetime Emmy Awards ont été diffusés dimanche à 20 h HNE. Au cours de l’événement, plusieurs célébrités sont venues aux Emmys en tant que présentatrices. Une fois l’émission diffusée, Jennifer Coolidge est apparue sur scène pour annoncer le gagnant du meilleur acteur dans une série comique. Tout en portant une robe noire avec une cape dramatique, Le lotus blanc La star a déclaré aux nominés « vous avez surmonté l’incroyable handicap dans ce métier d’être des hommes ».

CONNEXES: Emmys 2021: La liste complète des nominés

Lorsque la caméra s’est tournée vers le public lors de l’apparition de Coolidge, Ellis Ross semblait amoureux du La revanche d’une blonde alun. Sur Twitter, plusieurs fans ont souligné que le nominé aux Emmy avait l’air plus que ravi d’entendre Coolidge parler.

« Ayez-vous une personne qui vous regarde comme Tracee Ellis Ross regarde Jennifer Coolidge faire un peu #Emmys2021 », a écrit un utilisateur de Twitter.

« Tracee Ellis Ross regarde le présentateur #emmys #jennifercoolidge comme je regarde JC sur #lelotusblanc”, a déclaré un autre fan sur Twitter.

Les fans de Tracee Ellis Ross veulent une victoire aux Emmy pour la star de « Black-ish »

L’acteur nominé aux Emmy et star de « Black-ish » Tracee Ellis Ross lors de l’événement annuel | Cliff Lipson/CBS via Getty Images

CONNEXES: Avec qui Tracee Ellis Ross est-elle sortie?

Ellis Ross est revenu à la télévision avec Noirâtre en 2014. La comédie la suit avec Anthony Anderson en tant que couple marié élevant des enfants tout en vivant en banlieue. Pendant sept saisons, Ellis Ross a joué dans la série. De plus, elle a produit et joué dans le film de courte durée Noirâtre retombées, Mixte.

En 2021, Ellis Ross a reçu une nomination pour son sixième Emmy depuis qu’elle a rejoint Black-ish. Depuis sa défaite contre Smart, certains fans ont eu de vives réactions sur Twitter. Certains fans pensaient qu’Ellis Ross rapporterait un prix à la maison dimanche. Cependant, d’autres ont rappelé à l’acteur qu’elle pourrait gagner l’année prochaine lorsque Black-ish diffusera sa dernière saison en janvier 2022.

Combien de prix Ellis Ross a-t-il remporté pour « Black-ish » ?

Bien qu’Ellis Ross n’ait pas remporté d’Emmy pour Noirâtre, l’acteur a gagné gros pour son rôle dans la série. En 2017, elle a remporté son premier Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie. Cette distinction historique a fait d’Ellis Ross la première femme noire en plus de 20 ans à recevoir le prix.

CONNEXES: Combien de temps Diana Ross a-t-elle été mariée au père de Tracee Ellis Ross?

« Des femmes de couleur et des personnes colorées dont les histoires, les idées et les pensées ne sont pas toujours considérées comme dignes, valides et importantes », a déclaré Ellis Ross dans son discours d’acceptation, par ABC. « Je veux que tu saches que je te vois », dit-elle. « Nous vous voyons. »

En plus de son Golden Globe, Ellis Ross a remporté sept NAACP Image Awards pour avoir joué à Rainbow.