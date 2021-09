Emmys 2021 : quelle est la valeur nette de Cynthia Erivo ?

Cynthia Erivo pourrait remporter un autre Emmy Award après avoir joué Aretha Franklin dans la série limitée National Geographic, Génie. L’acteur et chanteur a obtenu le rôle convoité après que Clive Davis l’a entendue chanter le tube de Franklin, « Ain’t No Way ».

Avant d’être nominé, Erivo avait déjà un Daytime Emmy de Broadway’s La couleur pourpre et plusieurs films à son actif. Mais combien d’argent le Veuves marque d’étoile?

Cynthia Erivo | Nicholas Hunt/Getty Images

La valeur nette de Cynthia Erivo et comment elle est devenue célèbre

Au moment d’écrire ces lignes, la valeur nette d’Erivo s’élève à 3 millions de dollars, par valeur nette de célébrité. L’acteur, 34 ans, est né à Stockwell, à Londres, en Angleterre, en janvier 1987. Pendant son séjour en Angleterre, Erivo a étudié le théâtre de manière professionnelle. Bientôt, elle a été acceptée dans la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art. Une fois diplômée du programme, Erivo a réservé un rôle dans l’émission de Michaela Coel, nominée aux Emmy Awards, Chewing-gum.

Finalement, l’acteur a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière d’acteur. En 2016, Erivo a remporté le rôle de Celie dans l’adaptation à Broadway de La couleur pourpre. La distribution originale comprenait également Jennifer Hudson et Orange est le nouveau noir vedette, Danielle Brooks. La couleur pourpre a valu à Erivo une victoire aux Tony Awards en 2017. Après avoir quitté la série, elle a joué dans une autre production, Les cinq dernières années.

En 2018, Erivo a fait ses débuts au cinéma dans Mauvais moments à l’El Royale. Ensuite, elle a joué Harriet Tubman dans le film titulaire. Grâce à Harriet, Erivo a remporté deux nominations aux Oscars. Depuis lors, elle a constamment travaillé sur d’autres projets, y compris son premier album, Ch. 1 contre 1. Au moment d’écrire ces lignes, la valeur nette d’Erivo s’élève à 3 millions de dollars, par valeur nette de célébrité.

Pourquoi la nomination de Cynthia Erivo est historique

Erivo n’a jamais rencontré Franklin auparavant Génie. Cependant, elle a déclaré que le lauréat d’un Grammy, décédé en 2018, serait fier de la nomination. Quand Erivo a découvert le signe de tête, elle a admis qu’il avait l’impression que la femme qu’elle incarnait avait fait une farce à l’acteur.

« Ça fait vraiment du bien », a déclaré Erivo à propos de sa nomination à E! Pop quotidienne de l’actualité. « J’ai aussi l’impression que Miss Aretha elle-même est comme une blague sur moi parce que je ne pense pas que quelque chose comme ça se produirait sans son implication. Donc, c’est un peu comme une tape sur l’épaule, « Bien joué, tu as bien fait. » Et j’aime ça. Je suis si heureux que nous puissions la célébrer de cette façon. C’est vraiment cool. »

L’acteur de Carrier pourrait potentiellement remporter le prix pour avoir joué la reine de la soul. Dans ce cas, elle sera en compagnie historique. Selon Billboard, cette distinction pourrait faire d’elle le quatrième acteur à remporter la catégorie dans les années 2000 pour avoir joué un artiste réel. Les trois premiers étaient Halle Berry dans le rôle de Dorothy Dandridge dans Présentation de Dorothée Dandridge (2000), Judy Davis dans le rôle de Judy Garland dans La vie avec Judy Garland : Moi et mes ombres (2001) et Michelle Williams dans le rôle de Gwen Verdon dans Fosse/Verdon.

Pourquoi Erivo devait être « assez ouvert » pour jouer Aretha Franklin

Bien qu’elle puisse gagner un Emmy pour avoir interprété Franklin, Erivo n’a pas toujours pensé qu’elle poserait l’artiste « Respect ». Lors d’une interview avec Variety, elle a déclaré que jouer le chanteur légendaire nécessitait plus que chanter des côtelettes. En plus de couvrir les tubes intemporels de Franklin, Erivo a déclaré qu’elle devait découvrir « l’activisme, la maternité, la musique » et les « relations » de la chanteuse dans la série.

« Je voulais m’assurer que j’étais suffisamment ouverte et prête pour le faire », a-t-elle déclaré en acceptant le rôle.

La 73e édition des Primetime Emmy Awards sera diffusée dimanche à 20 h HNE sur CBS avec Cedric The Entertainer comme hôte. De plus, la cérémonie sera diffusée sur Roku, Hulu avec Live TV, YouTube TV, AT&T TV, Sling TV, Fubo TV et le service de streaming de CBS Paramount.