Emmy Rossum réfléchit à la perte du rôle principal dans les Quatre Fantastiques de 2015 : « C’était dévastateur »

Emmy Rossum était l’une des actrices en lice pour jouer Sue Storm/Invisible Woman en 2015 Les quatre Fantastiques redémarrer. Mais le Éhonté La star a perdu le rôle au profit de Kate Mara, ce qui ne se sent probablement pas trop mal compte tenu de l’échec massif du film, mais à l’époque, Rossum a déclaré qu’elle était « dévastée ». Et c’est compréhensible car les Fantastic Four sont l’un des personnages les plus populaires de Marvel, et le redémarrage de Fox en 2015 était une deuxième tentative de les introduire dans un film d’action en direct. Ce n’est pas une opportunité qu’un acteur intéressé abandonnerait.

Emmy Rossum a récemment rejoint Josh Horowitz du podcast Happy Sad Confused pour parler de sa série limitée Angelyne son Casting du Fantôme de l’Opéra, et beaucoup plus. Voici ce que Rossum a dit lorsqu’on lui a posé des questions sur elle Les quatre Fantastiques audition:

FILM VIDÉO DU JOUR

« Oui, je ne l’ai pas compris. Dévasté, complètement dévasté. Je me souviens où j’étais quand je ne l’ai pas compris. J’étais avec mon mari sur une plage quelque part, et j’ai reçu l’appel que je n’ai pas reçu. et j’étais à peu près sûr de ne pas avoir compris parce que je n’avais pas l’impression que le test d’écran s’était bien passé. Je n’ai tout simplement pas du tout accroché à ce personnage, je n’ai pas compris le dialogue, je ne pouvais pas vendez-le, je me disais ‘Je ne sais pas quoi faire de mes lignes, je ne trouve pas mon ici’, mais j’étais quand même… »

Il semble que les fans n’étaient pas les seuls à ne pas comprendre Les quatre Fantastiques comme le déclare Rossum, elle a également eu du mal à comprendre ses dialogues. Les quatre Fantastiques a été gâché par un drame derrière l’écran avec le réalisateur Josh Trank se heurtant aux producteurs sur le ton sombre du film et des projections de test médiocres. En fin de compte, le film a subi d’importantes reprises sans la supervision de Trank, et le produit final s’est avéré être un gâchis narratif incohérent. Trank n’était pas non plus sans faute, selon les dirigeants de Fox, et Kate Mara a également fait allusion à son comportement perturbateur dans une interview de 2020.

Bien qu’Emmy Rossum ait peut-être esquivé une balle, elle avait très hâte de jouer un super-héros à l’époque en raison des nombreux avantages.

« Je pense que je l’ai fait [want it]. « Il y a une partie de moi qui pense que ce genre de transformation, quand ça marche, est vraiment amusant. Quand c’est Iron Man, quand ce sont ces choses qui ressemblent, elles se sentent vraiment uniques, je pense que ça peut vraiment marcher. »

Emmy Rossum n’est pas un mauvais choix pour le prochain redémarrage des Fantastic Four de Marvel

Marvel prévoit d’introduire les Fantastic Four dans le MCU, et Doctor Strange dans le multivers de la folie a déjà donné aux fans un aperçu d’un choix de casting potentiel – John Krasinski dans le rôle de Reed Richards. Jon Watts a récemment quitté le film en faveur de l’équipage de Star Wars: Skeleton série, donc Les quatre Fantastiques peut être un peu retardé, mais la première famille de Marvel arrive définitivement dans le MCU. Emily Blunt est au sommet de la liste de souhaits des fans pour jouer Sue Storm, avec Bryce Dallas Howard, Alice Eve et Vanessa Kirby. Emmy Rossum peut également être ajoutée à la liste maintenant car elle a une vaste expérience dans les films à gros budget et n’est pas encore apparue dans des films de super-héros, ce qui en fait une candidate idéale pour le rôle.

Emmy Rossum est actuellement visible dans la série limitée de Peacock Angelyne, un biopic sur la mystérieuse bombe blonde qui envahit les panneaux d’affichage de Los Angeles au milieu des années 1980. Rossum sera la prochaine vedette aux côtés de MCU Spider-Man Tom Holland dans la série d’anthologies d’Apple La salle bondée.

La date de sortie de la saison 3 de Mandalorian et de nouvelles images révélées lors de la célébration de Star Wars