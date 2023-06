Emmy Rossum explique pourquoi jouer la mère de Tom Holland dans The Crowded Room « a du sens »

Alors que Emmy Rossum est un peu trop jeune pour être Tom Hollandla mère de dans la vraie vie, elle a été choisie pour ce rôle dans la série Apple TV+ La salle bondée. Prévue pour commencer à être diffusée le 9 juin, la série met en vedette Holland dans le rôle de Danny Sullivan, un vrai criminel aux prises avec un trouble dissociatif de l’identité. Sullivan a été acquitté de plusieurs crimes graves après que ses avocats ont soutenu avec succès que ce sont ses autres personnalités qui les perpétraient. Cette histoire était des chroniques dans le livre L’esprit de Billy Milligan de Daniel Keyes, qui a inspiré Akiva Goldsman à l’adapter pour La salle bondée.





Rossum est également présenté dans la série en tant que Candy, la mère de Danny. Dans la vraie vie, Rossum a 36 ans, tandis que Holland vient d’avoir 27 jours. Dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soir, Rossum a commenté qu’elle n’avait que dix ans de plus que Holland dans la vraie vie. Elle a expliqué que cela n’avait aucune incidence sur son casting, car les personnages que les deux jouent n’ont évidemment pas leur âge réel. Comme Rossum le dit également, la vraie Candy Sullivan était très jeune lorsqu’elle est tombée enceinte de Danny, ce qui rend plus plausible qu’elle n’ait pas l’air beaucoup plus âgée.

« Cela a du sens quand je lis le script », a déclaré le Éhonté dit l’étoile. « Candy est une super jeune maman, elle est presque une enfant à part entière lorsqu’elle tombe enceinte à 16 ans. Vous regardez comme je vieillis de 25 à 35 ans, ce qui est en fait plus jeune que je ne le suis maintenant. »

Il convient de noter qu’un jeune acteur joue Danny dans les scènes où le personnage de Rossum est dans la vingtaine, alors que l’enfant acteur Zachary Golinger joue la version enfant du rôle de Holland. Rossum a fait l’éloge de sa jeune co-star, se sentant fière de ces scènes qu’elle a filmées avec Golinger.

« J’ai été tellement prise par la série et j’ai vraiment adoré toutes mes scènes, en particulier avec le jeune Danny », a-t-elle déclaré. « Notre relation était si belle et je savais donc tout ce que nous avions que j’avais perdu dans les scènes avec Tom. [It] était vraiment amusant. »

Tom Holland affronte les nombreux esprits de Danny Sullivan

AppleTV+

La salle bondée se déroule à Manhattan au cours de l’été 1979. C’est à ce moment-là que Danny Sullivan a été arrêté pour un crime choquant, et c’est à un enquêteur improbable de comprendre ce qui s’est passé. Avec Holland, Rossum et Golinger, la série met en vedette Amanda Seyfried (Le décrochage), Will Chase (Nashville), Sasha Lane (Loki), Christopher Abbott (Possesseur), Emma Laird (Maire de Kingstown), et Jason Isaacs (L’État à l’intérieur).

Akiva Goldsman a créé la série, qui se compose de dix épisodes. Il s’agit d’une coproduction entre Apple Studios et New Regency. L’exécutif de Goldsman produit avec Holland, Suzanne Heathcote, Alexandra Milchan, Arnon Milchan, Yariv Milchan, Kornel Mundruczo et Michael Schaefer.

La salle bondée fait ses débuts sur Apple TV+ le 9 juin 2023.