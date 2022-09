Emmy Awards 2022 : Zendaya est la meilleure actrice dans un drame pour Euphoria

Emmy Awards

Zendaya a remporté les Emmy Awards de la meilleure actrice dans un drame pour son rôle de Rue dans Euphoria. Voici sa déclaration après la victoire !

© GettyEmmy Awards 2022 : Zendaya est la meilleure actrice dans un drame pour Euphoria.

Le vœu de ses fans s’est réalisé ! Zendaya remporte pour la deuxième fois le Emmy Awards recevant le prix pour Meilleure actrice dans un drame pour le rôle de Rue dans euphorie, la série à succès de HBO. Dans le précédent, elle était l’une des actrices préférées sur les réseaux sociaux, également pour sa grande robe qu’elle a montrée lors du tapis rouge, et elle a reçu une reconnaissance après ce qui a été fait dans la saison 2 de l’émission.

C’était en septembre 2020 lorsqu’elle avait reçu la statuette en format virtuel de la cérémonie due à la pandémie de Covid-19, devenant à cette époque la plus jeune actrice de l’histoire des Emmys à remporter le prix principal. « Je veux transmettre qu’il y a de l’espoir chez les jeunes. Je sais que nos séries et émissions de télévision n’en sont pas toujours de bons exemples, mais je crois qu’il y a de l’espoir chez les jeunes. Et je veux dire à tous mes pairs qui travaillent sur la rue que je prends en compte, je t’admire et je te remercie »avait-elle dit avec enthousiasme.

+ Zendaya triomphe à nouveau aux Emmys

C’était l’une des catégories les plus disputées de la nuit car elles étaient également nominées jodie manger (KillingEve), laura linney (ozarks), Mélanie Lynskey (Vestes jaunes), sandra oh (Tuer Eve) Oui Reese Witherspoon (L’émission du matin). Cependant, l’Académie des arts et des sciences de la télévision à Hollywood a décidé de décerner à nouveau le prix à Zendayaqui a montré son émotion en ayant à nouveau entre les mains le prix obtenu il y a deux ans.

De cette manière, Zendaya devient la première femme noire à remporter deux fois le prix de l’actrice principale dans une série dramatique et la plus jeune lauréate à deux reprises d’un Emmy dans l’histoire de la cérémonie.. À son jeune âge, elle se fait déjà remarquer à la télévision avec son rôle de Rue dans euphorie, une série qui revient cette année avec sa deuxième saison et développe déjà son troisième volet. La série est disponible sur HBO Max.

« Mon plus grand souhait pour ‘Euphoria’ était qu’il puisse aider à guérir les gens. Je tiens à remercier tous ceux qui ont aimé Rue ou se sentent Rue, je veux qu’ils sachent que je suis si reconnaissant pour leurs histoires. Je les porte avec moi et je les emmène avec elle », a-t-il déclaré sur scène au Microsoft Theatre alors qu’il recevait son deuxième Emmy Award. Sur les réseaux sociaux, Zendaya C’est déjà l’une des principales tendances pour la célébration de ses fans.

