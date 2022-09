Emmy Awards 2022 : Zendaya bat un nouveau record

PRIX EMMY

Zendaya est devenue l’une des actrices les plus remarquables des Emmy Awards 2022, réalisant un nouveau record. Le rencontrer.

© GettyZendaya

Les Emmy Awards 2022 Ils ont eu lieu il y a quelques heures à peine et ils ont déjà donné beaucoup à dire. Bien sûr, parmi les faits saillants, il y a eu l’arrivée de Zendaya. La jeune actrice, qui vient de fêter ses 26 ans, est arrivée à la cérémonie grâce à sa nomination avec euphorie. La série HBO Max dans lequel il brille en tant que protagoniste est un succès total dans le monde entier avec des milliers de fans qui deviennent fous avec Rue.

En fait, dans la deuxième saison de euphorie, Zendaya Elle a fait un travail tellement remarquable qu’elle a été nominée pour le Emmy Awards 2022 de la meilleure actrice dans une série dramatique. Et, même si c’était quelque chose de très attendu, c’est elle qui a remporté le prix. Avec cela, une fois de plus, l’interprète a été sacré meilleur artiste du genre dramatique pour une série télévisée et continue de faire fureur.

A tel point que beaucoup attendent la troisième saison de euphorie avec une grande anxiété. Surtout parce qu’après la victoire de Zendaya dans les Emmy Awards, l’artiste a encore battu un record. En effet, après son dernier prix, elle est devenue la plus jeune actrice à remporter deux fois dans ce trio. L’année dernière, lorsqu’elle a remporté le prix, elle est entrée dans l’histoire précisément parce que c’était la première fois qu’un si jeune artiste le remportait.

Mais maintenant, elle bat un record historique car elle est la première à remporter le prix deux fois et continue d’être la plus jeune actrice. C’est-à-dire, sans aucun doute, Zendaya a déjà ouvert les portes pour devenir une légende hollywoodienne. C’est d’ailleurs pour cette raison que, de sa génération, elle est l’une des favorites et l’une des plus aimées. C’est pourquoi maintenant beaucoup de ses fans attendent l’arrivée de nouveaux projets pour l’actrice.

Bien qu’il prépare déjà la troisième saison de euphorie et participera à différentes séries, beaucoup veulent aussi la revoir dans Spider-Man. Eh bien, la vérité est que le quatrième film du super arachnide n’est pas encore complètement confirmé, mais si l’apparition de Zendaya C’est l’un de ceux qu’ils ont le plus envie de revoir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂