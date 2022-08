Emmy Awards 2022 : les pronostics les plus importants de la cérémonie

Saison des récompenses

Le 12 septembre aura lieu la 74e édition de la cérémonie de remise des prix qui récompense le meilleur de la télévision.

© GettyLa remise des prix aura lieu le 12 septembre.

La saison des récompenses est sur le point de commencer, avec la première livraison majeure dédiée au monde de la télé. Le 12 septembre, la 74e tranche de les prix emmydédié à reconnaître le meilleur qui a été vu sur le petit écran entre juin 2021 et mai de cette année. L’Académie des arts et des sciences de la télévision élu le Microsoft Theatre de Los AngelesCalifornie, pour effectuer cette livraison.

La chaîne avec le plus de nominations était HBOqui atteint 25 toutes catégories confondues, avec Succession comme l’un des principaux référents avec Le Lotus Blanc. Nous parlerons également de le jeu du calmar, avec 14 nominations. En Amérique Latine TNT sera en charge de la diffusion de cet événement important, qui débutera à 19h00 au Mexique et en Colombie ; 20h00 au Venezuela et en Bolivie ; et 21h00 en Argentine et au Chili. Quels sont les favoris ?

+Favoris Emmy dans la comédie

Après quoi ted lasso rasé dans la dernière édition tout indique que cette année aura plus de concurrence. Parce que? parce qu’il semble que Hulu (Star+ en Amérique latine) fera beaucoup d’efforts pour rester dans la liste restreinte de la meilleure comédie grâce à Seuls les meurtres dans le bâtiment. En ce sens, on peut aussi s’attendre à ce que Steve Martin remporter le prix du meilleur acteur, tandis que le favori de la meilleure actrice pourrait être Jean Smart pour ce qui a été fait dans Hacks.

+Favoris Emmy dans le drame

Sera-ce l’année de Tu ferais mieux d’appeler Saul? Il y a quelques semaines, le spin-off de Breaking Bad a pris fin et les critiques ont été complètement positives. Dès lors, il semble que le plus attendu soit que ce spectacle créé par Vince Gilligan et Peter Gould garder la statuette, tandis que ses deux protagonistes, Bob Odenkirk et Rhea Seehorn, remportent leurs triplés respectifs. Oui tellement Succession Quoi gravité Ils pourraient donner la surprise, bien que sachant que nous verrons plus de saisons de ces séries, ils risquent de ne pas être reconnus.

+Favoris Emmy parmi les mini-séries

La catégorie des séries limitées ou des anthologies, que nous connaissons communément sous le nom de mini-séries, aura peut-être la liste la plus difficile de toutes. Le Lotus Blanc, drogué Oui Pam et Tommy ce sont toutes des productions que l’on pourrait reconnaître sereinement, sans s’indigner de leur résultat. Michel Keatonpour sa part, semble être le favori du meilleur acteur, alors que la catégorie de la meilleure actrice serait disputée Lily James (Pam et Tommy) et Margaret Qualley (Femme de ménage).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂