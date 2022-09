Emmy Awards 2022 EN DIRECT : minute par minute avec les nominés et les gagnants

Ce lundi, les Emmy Awards 2022 sont célébrés ! Pour la 74e édition des Primetime Emmy Awards, l’Académie des arts et des sciences de la télévision a décidé de changer le jour de sa cérémonie, puisqu’elle se déroulait auparavant le dimanche. Les stars de la télévision ont foulé le tapis rouge du Microsoft Theater de Los Angeles, lieu qui recevra normalement du public après des éditions limitées en raison de la pandémie de Covid-19.

Comme le théâtre choisi, la production maintient la tradition des autres galas d’avoir des noms importants pour la présentation de chacune des catégories. Cette année seront de la partie : Will Arnett, Ángela Bassett, Vanessa Bayer, Kelly Clarkson, Ariana DeBose, Taye Diggs, Hannah Einbinder, Selena Gomez, Mariska Hargitay, Jimmy Kimmel, Diego Luna, Cristobal Meloni, Seth Meyers, Amy Poehler, Molly Shannon, Jean Smart, Kerry Washington et Natalia Zea.

Cedric the Entertainer a été sélectionné pour animer l’événement l’année dernière, mais cette fois l’hôte sera Kenan Thompson. L’acteur est membre de la distribution la plus ancienne de Saturday Night Live qui a été nominé six fois pour son travail dans l’émission historique et pour sa sitcom, Kenan. En 2018, il a remporté la statuette de la meilleure musique et paroles originales pour la chanson « Come Back, Barack » de SNL.

La liste avec toutes les nominations de la nuit a été publiée en juillet de cette année. Rappelons que les catégories sont divisées en variétés dramatiques, comiques et télévisuelles. Tu ferais mieux d’appeler Saul, euphorie, Ozark, indemnité de départ, le jeu du calmar, choses étranges, succession Oui vestes jaunes concourir pour le premier prix de théâtre. Quant à la comédie, ils iront après le prix École primaire Abbott, Barry, Freinez votre enthousiasme, Hacks, La merveilleuse Mme Maisel, Seulement des meurtres dans le bâtiment, Ted Lasso Oui Ce que nous faisons dans l’ombre. Découvrez tous les nominés et gagnants des Emmy Awards 2022 ici!

+ Nominés et lauréats des Emmy Awards 2022 :

DRAMES

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE

– Tu ferais mieux d’appeler Saul

– Euphorie

-Ozarks

-Rupture

– Le jeu du calmar

– Choses étranges 4

– Succession

-Vestes jaunes

MEILLEUR ACTEUR PRINCIPAL DANS UN DRAME

-Jason Bateman (Ozarks)

– Brian Cox (Relève)

– Lee Jung-jae (Le jeu du calmar)

– Bob Odenkirk (Mieux vaut appeler Saul)

– Adam Scott (indemnité de départ)

– Jeremy Strong (Relève)

MEILLEURE ACTRICE PRINCIPALE DANS UN DRAME

– Jodie Eat (Killing Eve)

-Laura Linney (Ozarks)

– Melanie Lynskey (Gilets jaunes)

– Sandra Oh (Killing Eve)

– Reese Witherspoon (L’émission du matin)

– Zendaya (Euphorie)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Nicolas Braun (Succession)

– Billy Crudup (L’émission du matin)

-Kieran Culkin (Succession)

– Park Hae-soo (Le jeu du calmar)

– Matthew Macfadyen (Succession) | GAGNANT

– John Turturro (indemnité de départ)

-Christopher Walken (indemnité de départ)

– Oh Yeong-su (Le jeu du calmar)

MEILLEURE ACTRICE DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

-Patricia Arquette (indemnité de départ)

-Julia Garner (Ozarks) | GAGNANT

– Christina Ricci (Misty)

– Jung Ho-yeon (Le jeu du calmar)

– Rhea Seehorn (Mieux vaut appeler Saul)

– J. Smith-Cameron (Succession)

-Sydney Sweeney (Euphoria)

MEILLEUR ACTEUR INVITÉ DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Adrien Brody (Relève)

-James Cromwell (Succession)

– Arian Moayed (Succession)

-Tom Pelphrey (Ozarks)

– Alexander Skarsgård (Succession)

MEILLEURE ACTRICE INVITÉE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

– Hope Davis (Succession)

– Marcia Gay Harden (L’émission du matin)

– Martha Kelly (Euphoria)

– Sanaa Lathan (Succession)

– Harriet Walter (Succession)

– Lee You-mi (Le jeu du calmar)

MEILLEUR SCÉNARIO POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE

-Thomas Schnauz (Mieux vaut appeler Saul)

-Chris Mundy (Ozarks)

– Dan Erickson (indemnité de départ)

– Hwang Dong-huyk (Le jeu du calmar)

– Jesse Armstrong (Succession)

– Jonathan Lisco, Ashley Lyle et Bart Nickerson (Gilets jaunes)

MEILLEURE DIRECTION DANS LE DRAME

-Jason Bateman (Ozarks)

– Ben Stiller (indemnité de départ)

– Hwang Dong-hyuk (Le jeu du calmar)

– Marc Mylod (Succession)

– Cathy Yan (Relève)

– Lorene Scafaria (Succession)

COMÉDIES

MEILLEURE SÉRIE COMÉDIQUE

-École primaire Abbott

– Barry

– Calme ton enthousiasme

– Hacks

– La merveilleuse Mme Maisel

– Seuls les meurtres dans le bâtiment

-Ted Lasso

– Ce que nous faisons dans l’ombre

MEILLEURE ACTRICE PRINCIPALE DANS UNE COMÉDIE

– Rachel Brosnahan (La Merveilleuse Mme Maisel)

– Cinquième Brunson (Abbott Elementary)

– Kaley Cuoco (l’hôtesse de l’air)

– Elle Fanning (La Grande)

– Issa Rae (Peu sûr)

-Jean Smart (Hacks)

MEILLEUR ACTEUR PRINCIPAL DANS UNE COMÉDIE

-Donald Glover (Atlanta)

-Bill Hader (Barry)

– Nicholas Hoult (Le Grand)

– Steve Martin (Only Murders in the Building)

– Martin Short (Only Murders in the Building)

-Jason Sudeikis (Ted Lasso)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN DANS UNE COMÉDIE

-Anthony Carrigan (Barry)

– Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

– Nick Mohammed (Ted Lasso)

– Tony Shalhoub (La merveilleuse Mme Maisel)

-Tyler James Williams (Abbott Elementary)

-Henry Winkler (Barry)

– Bowen Yang (Saturday Night Live)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie

– Alex Borstein (La merveilleuse Mme Maisel)

– Hannah Einbinder (Hacks)

– Janelle James (Abbott Elementary)

– Kate McKinnon (Saturday Night Live)

– Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

– Temple Junon (Ted Lasso)

-Hannah Waddingham (Ted Lasso)

MEILLEUR ACTEUR INVITÉ DANS UNE SÉRIE COMÉDIQUE

– Jarrod Carmichael (Saturday Night Live)

– Bill Hader (Curb Your Enthusiasm)

– Nathan Lane (Only Murders in the Building)

-Christopher McDonald (Hacks)

-Sam Richardson (Ted Lasso)

MEILLEURE ACTRICE INVITÉE DANS UNE SÉRIE COMÉDIQUE

-Jane Adams (Hacks)

– Harriet Sansom Harris (Hacks)

– Laurie Metcalf (Hacks)

– Kaitlyn Olson (Hacks)

-Harriet Walter (Ted Lasso)

MEILLEUR SCÉNARIO DANS UNE COMÉDIE

– Cinquième Brunson (Abbott Elementary)

– Duffy Boudreau (Barry)

– Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky (Hacks)

– Steve Martin et John Hoffman (Only Murders in the Building)

– Sarah Naftalis (Ce que nous faisons dans l’ombre)

– Stefani Robinson (Ce que nous faisons dans l’ombre)

MEILLEURE RÉALISATION DANS UNE COMÉDIE

-Hiro Murai (Atlanta)

-Bill Hader (Barry)

– Lucia Aniello (Hacks)

– Mary Lou Belli (Le spectacle de Mme Pat)

– Cherien Dabis (Only Murders in the Building)

– Jamie Babbitt (Only Murders in the Building)

– M.J. Delanet (Ted Lasso)

MINISÉRIE OU FILMS POUR LA TÉLÉVISION

MEILLEURE MINI-SÉRIE OU FILM POUR LA TÉLÉVISION

– drogué

– Le décrochage

– Inventer Anna

-Pam et Tommy

-Le Lotus Blanc

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM POUR LA TÉLÉVISION

– Colin Firth (L’escalier)

– Andrew Garfield (Sous la bannière du ciel)

– Oscar Isaac (Scènes d’un mariage)

-Michael Keaton (Dopesick) | GAGNANT

– Himesh Patel (station onze)

– Sébastien Stan (Pam & Tommy)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM POUR LA TÉLÉVISION

– Toni Collette (L’escalier)

– Julia Garner (Inventer Anna)

– Lily James (Pam et Tommy)

– Sarah Paulson (Mise en accusation : American Crime Story)

-Margaret Qualley (femme de chambre)

– Amanda Seyfried (L’abandon)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM POUR LA TÉLÉVISION

– Murray Bartlett (Les Blancs Lotus) | GAGNANT

-Jake Lacy (Le Lotus Blanc)

– Seth Rogen (Pam et Tommy)

– Michael Stuhlbarg (Dopesick)

-Peter Sarsgaard (Dopesick)

– Steve Zahn (Le Lotus Blanc)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND SECONDAIRE OU UN FILM POUR LA TÉLÉVISION

– Connie Britton (Le Lotus Blanc)

– Jennifer Coolifge (Le Lotus Blanc)

– Alexandra Daddario (Le Lotus Blanc)

– Kaitlyn Dever (Dopesick)

– Natasha Rothwell (Le Lotus Blanc)

-Sydney Sweeney (Le Lotus Blanc)

-Mate Winningham (Dopesick)

MEILLEURE PROJECTION DANS UNE MINI-SÉRIE OU UN FILM POUR LA TÉLÉVISION

-Danny Strong (Dopesick)

-Elizabeth Meriwether (L’abandon)

– Sarah Burgess (Femme de ménage)

-Patrick Somerville (station onze)

– Mike White (Le Lotus Blanc)

MEILLEURE RÉALISATION DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM POUR LA TÉLÉVISION

-Danny Strong (Dopesick)

-Michael Showalter (L’abandon)

– Francesca Gregorini (L’abandon)

– John Wells (femme de chambre)

– Hiro Murai (station onze)

– Mike White (Le Lotus Blanc)

VARIÉTÉS

MEILLEURE RÉALITÉ DE COMPÉTITION

– La carrera asombroza

– Lizzo’s Watch Out for the Grrrls

– J’y suis arrivé!

– La course de dragsters de Rupuaul

-Excellent chef

– La voix

MEILLEUR TALKSHOW

– Le spectacle quotidien avec Trevor Noah

-Jimmy Kimmel en direct !

-La semaine dernière ce soir avec John Oliver

– Tard dans la nuit avec Seth Meyers

– Le Late Show avec Stephen Colbert

