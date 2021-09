Emmy Awards 2021 : date, heure et chaîne pour voir la cérémonie en DIRECT

Nous approchons de l’ouverture de la saison des Awards, où nous aurons la 73e édition du Emmys, où sera récompensée la meilleure programmation télévisuelle aux États-Unis, uniquement ce qui était à l’antenne entre le 1er juin 2020 et le 31 mai de cette année. Nous avons déjà tous les candidats qui partiront à la recherche de leur statuette et ici nous vous dirons quand la cérémonie aura lieu.

Il est prévu que le Académie des arts et des sciences de la télévision célébrer l’événement d’une manière complètement différente de l’année dernière, car il s’est tenu au milieu d’une étape difficile de la pandémie de coronavirus. A cette occasion, ils ont été victorieux Mark Ruffalo, Jeremy Strong, Eugene Levy, Le ruisseau Christt, Succession, Veilleurs et Zendaya, entre autres.

Le 13 juillet a eu lieu l’annonce officielle de tous les nominés, qui ont été présentés par le duo père et fille, Ron Céphas Jones et Jasmine Céphas Jones. Le PDG de l’Académie de Télévision, Frank Scherman, était également présent et avant de nommer les artistes il a assuré : « La télévision a fourni une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes dans le monde cette année, fournissant une source constante de divertissement, d’information et d’inspiration pendant certains de nos jours les plus difficiles. ».







La Couronne et Le Mandalorien étaient la série avec le plus de nominations, avec 24 au total, suivie par WandaVision (2.3), Le conte de la servante (vingt-et-un), Saturday Night Live (19), Ted lasso (vingt), Pays de Lovecraft (18), Gambit de la dame (18) et Jument d’Easttown (16). Concernant les services streamig, HBO / HBO Max en tête avec 130 nominations, Netflix se classe deuxième avec 129, Disney+ avec 71 et NBC somme 46. Apprenez à connaître la liste complète avec les acteurs et actrices nominés faisant Cliquez ici.

+ Quand sont les Emmy Awards 2021 ?

Selon les déclarations officielles, La 73e édition des Emmy Awards aura lieu le 19 septembre. Ils auront lieu au Microsoft Theater du centre-ville de Los Angeles, en Californie, du 19h00 au Mexique / Colombie, 20h00 au Venezuela / Porto Rico et 21h00 en Argentine / Chili.

+ Comment regarder les Emmy Awards 2021 ?

Il sera diffusé aux États-Unis sur CBS et Paramount +, tandis que En Amérique latine, il peut être vu à travers l’écran de TNT (doublé en espagnol) et de la série TNT (langue originale), avec un Pre-Show qui débutera une heure avant l’événement principal.