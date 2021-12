Emma Watson voulait quitter la franchise Harry Potter à mi-chemin

Emma Watson a révélé comment elle avait voulu quitter le Harry Potter films à mi-chemin de la franchise, affirmant que ce sont en fait les fans qui l’ont maintenue.

Au cours de leurs retrouvailles, les acteurs et les acteurs se sont réunis pour discuter de ce que cela avait été de tourner des films au cours d’une décennie – à une époque où de nombreuses jeunes stars étaient dans leurs années de formation.

Crédit : Warner Bros

Mais alors que beaucoup se souviennent des moments incroyables qu’ils ont passés à travailler sur les films, il s’avère qu’il y avait une personne qui a commencé à lutter avec la « renommée » alors qu’elle s’attaquait au matériel plus graveleux de Harry Potter et L’ordre du Phoenix.

Le réalisateur David Yates, qui a été engagé pour le cinquième film pour amener la série dans une nouvelle direction plus adulte, se souvient : « Je suis entré dans L’ordre du Phoenix avec les jeunes acteurs à l’esprit, et en pensant en quelque sorte à la façon dont nous grandissons en quelque sorte le tout, et le rendons un peu plus adulte et thématique, et un peu plus sombre.

« Quand j’ai commencé, une chose qui [producer] David [Heyman] et le studio m’a parlé de « Emma n’est pas sûre qu’elle veuille revenir pour faire un autre Potier‘. »

Watson explique comment elle a trouvé une entrée de journal et a suggéré qu’elle n’avait pas été trop heureuse à l’époque.

Crédit : HBO Max

« Je peux voir que, parfois, j’étais seule », dit-elle.

S’adressant à Rupert Grint, qui a joué son ami à l’écran et son éventuel intérêt amoureux, elle se souvient comment Harry Potter et l’Ordre du Phénix C’était quand « les choses ont commencé à devenir piquantes pour nous tous ».

Grint demande : « Mais vous envisageiez de vous retirer ? Je ne t’ai jamais vraiment parlé de ça.

Watson répond : « Oui, je pense que j’avais peur. Je ne sais pas si tu as déjà eu l’impression que c’était arrivé à un point de basculement quand tu étais comme… C’est un peu pour toujours maintenant.

Grint dit qu’il a traversé les mêmes doutes, acceptant: « Non, j’ai eu des moments comme ça, un peu tout au long. »

S’adressant à la caméra dans une interview en solo, il poursuit: « J’avais aussi des sentiments similaires à Emma, ​​en quelque sorte en train de réfléchir à ce que serait la vie si je l’appelais un jour.

« Mais nous n’en avons jamais vraiment parlé, je suppose que nous étions en train de le traverser à notre propre rythme, et nous étions en quelque sorte dans le moment à l’époque. Il ne nous est tout simplement pas venu à l’esprit que nous avions probablement tous des sentiments similaires.

Watson ajoute de sa propre expérience: «La célébrité avait finalement frappé à la maison – d’une manière considérable.

« Personne n’a eu à me convaincre de le mener à terme. Les fans voulaient vraiment que je réussisse et ils se soutiennent tous vraiment. À quel point est-ce génial ? »

Crédit : HBO Max

Tom Felton, qui incarnait Draco Malfoy, avait également repéré les difficultés rencontrées par Watson en particulier.

« Les gens oublient définitivement ce qu’elle a entrepris et avec quelle grâce elle l’a fait », dit-il dans l’épisode des retrouvailles.

« Dan et Rupert, ils étaient ensemble, j’avais mes copains, alors qu’Emma n’était pas seulement plus jeune, elle était seule. »

Daniel Radcliffe, qui a bien sûr endossé le rôle principal de la franchise dans Harry Potter, ajoute : « Nous n’en avons jamais parlé dans le film parce que nous n’étions tous que des enfants.

« En tant que garçon de 14 ans, je n’allais jamais me tourner vers un autre garçon de 14 ans et me dire : ‘Hé, comment vas-tu – comme, est-ce que tout va bien ?' »