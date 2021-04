Emma Watson, une star aberrante aux 4 qualités inconnues

Au cours des années, Emma Watson c’est devenu une star atypique. Depuis qu’elle était enfant, lorsqu’elle a commencé à jouer Hermione Granger, la grande amie de Harry Potter en 2000, sa vie a pris une tournure inattendue, mais en même temps, elle a clairement indiqué que sa présence dans le monde du cinéma allait conduire un grand changement.

Emma Watson est connue depuis son plus jeune âge. Photo: (Getty)



Née le 15 avril 1990 à Paris, France, elle est la fille des Britanniques Jacqueline Luesby et Chris Watson, tous deux avocats de profession. À six ans, Emma Watson a découvert sa passion pour le théâtre et en 1999, après avoir auditionné huit fois pour faire partie de Harry Potter, le producteur David Heyman a annoncé qu’avec Daniel Radcliffe et Rupert Grint, elle jouerait dans ce qui est devenu l’une des meilleures sagas de la fin des temps.

Les grands protagonistes de Harry Potter. Photo: (Getty)



Cependant, en plus d’être une actrice, la également protagoniste de La belle et la Bête Elle est mannequin, danseuse et chanteuse. Tous ces dons artistiques ont été appris à la Stagecoach Theatre Arts School de l’Oxfordshire, où il a grandi avec ses parents et son jeune frère, Alex.

Cependant, à l’heure actuelle, Emma Watson elle est totalement éloignée du jeu d’acteur et de l’industrie cinématographique. Malgré le fait que son manager ait nié, il y a deux mois, qu’il s’agissait d’une retraite pour toujours, elle a décidé, pour le moment, de se concentrer sur d’autres aspects de sa vie. Connaissez tous les détails de la magnifique Hermione Granger:

Détails de la vie d’Emma Watson:

Vos années scolaires:

La Headington School d’Oxford a été celle qui a accueilli l’actrice pendant ses années de lycée. Mais, en tout cas, sa fréquentation avait une condition: les élèves qui n’étaient pas exclusivement ses amis ne pouvaient pas l’approcher ou lui demander un autographe car, s’ils le faisaient, ils étaient prévenus d’une éventuelle sanction.

Votre carrière universitaire:

En 2014, Emma Watson Il est diplômé de l’Université Brown avec un BA en littérature anglaise. La carrière l’a choisie une fois sa vie trépidante d’Hermione Granger terminée puisque c’est la saga Harry Potter qui l’a amenée à poursuivre ses études secondaires à distance, ce qui ne lui est pas arrivé à l’Université.

Emma Watson à la fin de ses études.



Activiste féministe:

En 2014, la même année où elle a obtenu son diplôme et à seulement 24 ans, la star a été nommée par ONU Femmes en tant qu’ambassadrice de bonne volonté. Avec son nouveau titre, elle a commencé à défendre la campagne HeForShe, qui promeut l’égalité des sexes.

Emma Watson sur la campagne des Nations Unies. Photo: (Getty)



« Les droits des femmes sont étroitement liés à moi, ils sont quelque chose de si personnel et enraciné dans ma vie que je ne peux pas imaginer une opportunité qui m’exciterait davantage.Watson a déclaré quand elle a été suggérée avec son nouveau rôle.

Sa vie amoureuse:

Pendant son séjour à Harry Potter, elle était liée à Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Tom Felton, bien qu’aucune des fréquentations présumées n’ait été pleinement confirmée et, en fait, ils ont toujours précisé que tous les protagonistes conservaient une belle amitié.

Mais ensuite, elle a commencé une relation avec l’entrepreneur en informatique William Knight, avec qui elle a été en couple pendant deux ans. Après leur rupture, c’est Chord Overstreet, l’acteur de Glee qui lui a volé le cœur. Pourtant, il semble que Avec qui il ressent un véritable amour, c’est avec Leo Robinton, son partenaire depuis octobre 2019.