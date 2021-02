Emma Watson aurait «  pris du recul  » et quitté les médias sociaux

Emma Watson a récemment mis sa page Instagram officielle en sommeil.

Les fans d’Emma Watson se rassemblent. La star de 30 ans aurait pris du recul après plus de 20 ans de travail dans l’industrie.

Dès qu’Emma Watson a fait ses débuts d’actrice dans Harry Potter et la pierre philosophale en 2001, elle est devenue un nom familier instantané. Depuis qu’elle a assumé le rôle d’Hermione Granger, Emma est apparue dans plusieurs films à succès, y compris des films comme Ma semaine avec Marilyn, La bague Bling et La beauté et la Beast. Plus récemment, elle a joué Meg dans Petite femme.

Cependant, il semble qu’Emma ait peut-être décidé de suspendre sa carrière d’actrice et de rester indéfiniment hors des yeux du public.

Emma Watson aurait « pris du recul » et quitté les réseaux sociaux. Image: Dia Dipasupil / , Warner Bros Pictures

Selon le Daily Mail, Emma quitterait son métier et se concentrerait maintenant sur sa relation avec son fiancé présumé Leo Robinton. Une source leur a dit: « Emma est allée dans la clandestinité, elle s’installe avec Leo. Ils sont couchés. Peut-être qu’elle veut une famille. » Emma « ne prendrait pas non plus de nouveaux engagements ».

La biographie du compte Instagram d’Emma a également été mise à jour, confirmant qu’elle n’est actuellement pas active sur les réseaux sociaux: « La page Instagram officielle d’Emma est actuellement en sommeil et n’est pas mise à jour. »

Emma n’a rien posté sur la plateforme depuis juin 2020. Elle n’a également joué que dans trois projets au cours des cinq dernières années, La belle et la Bête, Le cercle et Petite femme, donc les nouvelles ne sont pas trop surprenantes.



Harry Potter et les reliques de la mort Partie 2 – Première mondiale – À l’intérieur des arrivées. Image: Getty

On ne sait actuellement pas si les projets d’Emma d’arrêter d’agir sont permanents ou si elle pourrait être persuadée de revenir dans le futur. Nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

Qu’en penses-tu? Es-tu triste de voir Emma arrêter d’agir?

