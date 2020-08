Emma Watson a-t-elle dépassé ici?

01.08.2020 à 20h49

Alexis Neiers se sent mal interprété par Emma Watson dans “The Bling Ring”. Elle accuse l’actrice britannique de manquer de compassion.

L’actrice Emma Watson (30 ans) est en fait considérée comme une personne très attentionnée et engagée. La jeune britannique semble toujours polie et s’est engagée à plus d’égalité et de droits des femmes depuis des années.

Dans le cadre de son travail caritatif, cependant, elle a été accusée à plusieurs reprises de ne pas être en mesure de comprendre les problèmes auxquels les femmes doivent faire face dans le monde «réel» en tant que femme blanche très riche. Son «féminisme blanc» était assumé.

“La bague Bling”

L’accusation d’Alexis Neiers (29 ans) vient d’une direction similaire. L’histoire de la jeune femme a été filmée en 2013 par Sofia Coppola avec “The Bling Ring”. Le film à succès raconte l’histoire vraie de cinq adolescents riches qui ont fait irruption dans les villas de diverses célébrités hollywoodiennes d’octobre 2008 à août 2009. Parmi les victimes figuraient Paris Hilton (39), Orlando Bloom (43), Lindsay Lohan (34) et Rachel Bilson (38). Le rôle de Nicki, joué par Emma Watson, a été inspiré par Alexis Neiers.

Neiers était accro à la drogue

Dans le chat en direct Instagram avec l’humoriste Ziwe Fumudow, Neiers a maintenant expliqué pourquoi elle se sentait mal représentée. Elle a déclaré: «J’ai un problème avec les commentaires qu’elle a faits sur moi et le rôle. Même si j’ai déjà reçu ma sentence. À l’époque, on savait déjà que j’étais accro à l’héroïne à l’époque. J’étais en retrait pendant le tournage. “

Emma Watson l’a qualifiée de “dégoûtante”

Elle a ajouté qu’elle aurait préféré l’empathie d’Emma Watson: “Je pense qu’Emma a dit quelque chose comme: ‘Cette fille est la quintessence de ce que je rejette totalement et elle est dégoûtante.’ Mais tout le monde savait en 2013 que j’avais été abusé sexuellement tout au long de mon enfance et que j’étais simplement héroïnomane à l’époque.

Peu d’empathie, de nombreux privilèges

Le raisonnement d’Alexis Neiers est plus que compréhensible. Les commentaires durs des acteurs “Harry Potter” à leur sujet montrent vraiment peu de sympathie. Emma Watson a jugé à partir d’une situation très privilégiée sur une personne traumatisée qui a néanmoins commis des actes qui n’étaient pas justes.

Juste un mois en prison

Cependant, force est de constater qu’Alexis Neiers a vraiment bénéficié du privilège de sa couleur de peau blanche. Bien que la participation de l’adolescente aux cambriolages ait été clairement démontrée et que des biens volés coûteux aient été retrouvés chez elle, le juge ne l’a condamnée qu’à six mois de prison avec trois ans de probation et une amende de 600 000 $.

En fait, elle n’a dû rester assise derrière les barreaux que pendant un mois. Les teangers avec une couleur de peau non blanche ne peuvent que rêver de tels jugements.