Emma Thompson dénonce les romances de films hollywoodiens comme complètement déséquilibrées et vieillistes

Il y a un stéréotype durable à Hollywood selon lequel les acteurs peuvent jouer le rôle principal dans les films romantiques jusqu’à la cinquantaine ou même au-delà, tandis que les actrices trouvent que les rôles se tarissent rapidement dès qu’ils franchissent la quarantaine. Récemment, célèbre thespian Emma Thompson a pris l’industrie du divertissement à la tâche pour cette tendance tout en parlant de son prochain film Bonne chance à toi, Leo Grande, dans lequel le personnage de Thompson romance un homme plus jeune.

« Il est tout à fait acceptable pour George Clooney – qui est charmant – d’avoir quelqu’un qui a 40 ans de moins que lui ou 30 ans de moins que lui. Si quelqu’un joue en face de moi d’une manière romantique, il doit exhumer quelqu’un, parce que je ‘ J’ai 61 ans maintenant. Voyez-vous ce que je veux dire? C’est complètement déséquilibré. Si Leo Grande, le film que nous faisons, parle aux gens et aux gens ne sont pas opposés à voir quelqu’un qui a 61 ans en grande partie nu avec une personne beaucoup plus jeune, ça va être très intéressant. Nous devons continuer à être courageux à ce sujet. «

Alors que les rôles des actrices se sont diversifiés ces dernières années avec un afflux plus important de réalisatrices cherchant à refléter leurs expériences de vie sur grand écran, la disparité d’âge entre les rôles principaux des grands films continue de persister. Par exemple, en 2018 Fil fantôme, Daniel Day-Lewis était le principal masculin, tandis que l’actrice travaillant en face de lui avait 26 ans de moins que lui.

De même, dans David Fincher Mank, Gary Oldman, 62 ans, a joué le personnage principal du célèbre scénariste hollywoodien Herman J. Mankiewicz. Sa femme Sara est jouée par Tuppence Middleton, 33 ans, même si dans la vraie vie, le couple avait le même âge. Même le MCU n’est pas exempt de cette tendance, l’âge à l’écran de la gardienne de Spider-Man, tante May, diminuant régulièrement à chaque adaptation cinématographique successive de la franchise.

Bonne chance à toi, Leo Grande sera réalisé par Sophie Hyde et produit par Genesius Pictures. Le film racontera l’histoire de Nancy Stokes, interprétée par Thompson, une veuve dans la cinquantaine qui se retrouve aspirée à l’aventure, à un lien humain et, surtout, au bon sexe.

Afin de gagner toutes ces choses, Stokes utilise les services de Leo Grande, un «sexologue», pour lui offrir une nuit de passion et de bonheur. Hyde, qui est un cinéaste australien, dont les œuvres précédentes incluent celles de 2018 Animaux et 2013 52 mardis, a dévoilé que Bonne chance à toi, Leo Grande visera à explorer le monde du sexe et de l’intimité d’une manière humoristique.

«Je suis ravi de travailler avec Emma Thompson, extrêmement drôle et extrêmement honnête, pour explorer l’intimité et le désir, et pour mettre à l’écran une relation qui semble inattendue et délicieuse. À un moment où notre besoin l’un pour l’autre est si vivement présent, ce sera un plaisir de créer et de montrer cette connexion entre deux personnes, qui est drôle, sexy et émouvante. «

Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

Sujets: Bonne chance, Leo Grande, Inconduite sexuelle