Emma Thompson a été prise pour une voleuse en Ecosse

le protagoniste de Des années et des années Il a raconté l’une des anecdotes qui, sans aucun doute, est parmi les meilleures de l’année.

Bien qu’elle soit originaire d’Angleterre, emma thompson il possède des propriétés en Écosse, dont l’une qu’il utilise pour l’élevage de moutons et c’est là qu’il va généralement se détendre lorsqu’il ne tourne pas de séries ou de films. À cet endroit, apparemment, il profite généralement beaucoup d’un étang qu’il a sur la propriété principale, qu’il va se baigner et utilise généralement plus souvent par temps chaud. C’est ainsi que, peut-être, la meilleure anecdote de l’année a été contextualisée : avec la star de Des années et des années comme protagoniste.

« L’été j’arrive et je repars sans rien, comme des moutons »expliqué emma thompson, qui a également plaisanté sur la façon dont ces animaux s’effraient généralement lorsqu’ils la voient comme ça. Il se trouve que, l’une des nombreuses fois où il a répété la routine, les conséquences n’ont pas tardé à apparaître et étaient présentes à la porte de sa maison, lorsqu’un policier est allé le chercher pour essayer de comprendre ce qui s’était passé.

« J’ai senti des coups très forts à la porte de ma maison. J’habite à des kilomètres du monde entier, je pensais que j’étais le croque-mitaine. J’étais seul avec ma petite fille. Nous descendîmes les escaliers et ouvrîmes la porte. Il y avait un énorme et très beau policier dehors.compté emma thompson. Ainsi, il a révélé que le policier s’était approché de lui pour lui dire qu’ils avaient « rapports d’un intrus » sur leur terrain, où un témoin avait contacté le commissariat pour signaler la situation.

« J’ai dit : ‘Vraiment ?! Dieu! Quand je passe ?!’. Il a répondu: « Cet après-midi, une femme promenait son chien et a vu un homme de 52 ans marcher nu parmi les moutons. » Au point que je me suis dit : ‘Ok… il s’est passé quelque chose… ou mes seins sont tellement tombés que de loin ils ressemblent à des testicules' »compté emma thompson. En riant, il continua : « J’étais tellement gêné, parce que le policier était charmant et beau, que j’ai failli m’énerver : ‘Sérieusement ! Ce n’est pas si terrible. Je pense que c’était probablement moi. Et il est parti précipitamment.

Il y a quelques semaines, une des dernières productions à avoir emma thompson comme protagoniste. Il s’agit de Bonne chance, Grand Léo.une production qui explore les thèmes liés au plaisir chez les femmes de plus de 50 ans. Thompson met sur la peau de Nancy Stokes, une femme devenue veuve du seul homme avec qui elle a eu des relations sexuelles tout au long de sa vie. Un changement dans sa vie la conduira à chercher de nouveaux horizons et à embaucher un gigolo qui se fait appeler Grand Lion, avec qui vous vivrez quelque chose de jamais vu auparavant. Le film est sorti fin juillet et on peut encore le voir dans certains cinémas qui le projettent.

