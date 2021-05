Emma Stone souligne la partie la plus difficile de jouer à « Cruella »

Après une longue attente, « Cruella » a finalement atteint les cinémas et le service Disney + Premium Access, réussissant à recueillir des commentaires majoritairement positifs de critiques spécialisés, beaucoup désignant le film comme l’un des meilleurs films d’action en direct jamais produits. Ces dernières années pour la «maison de la souris».

Bien que le film ait présenté une foule de clins d’œil intelligents au scénario des «101 Dalmatiens», les téléspectateurs chevronnés ne devraient pas s’attendre à voir Emma Stone, la protagoniste de l’histoire, porter l’un des timbres les plus distinctifs de Cruella de Vil sur ses versions précédentes: sa cigarette.

Stone a souligné lors d’un entretien avec le New York Times que l’absence de cigarette dans le film était quelque chose qu’il trouvait «difficile» lorsqu’il jouait le personnage emblématique. « Ce n’est pas autorisé en 2021 », a déclaré Stone, interrogé sur l’absence de cet élément sur la bande.

«Nous n’avons pas le droit de fumer à l’écran dans un film Disney. C’était difficile de ne pas avoir la cigarette. J’étais tellement excité d’avoir ce gros panache de fumée, mais ce n’était pas possible. Je ne veux pas promouvoir le tabagisme, mais je n’essaie pas non plus de promouvoir la peau des chiens », a déclaré Stone.

Le premier à limiter la présence de cigarettes dans le cinéma serait Warner Bros vers 2006. Bien que ceux-ci n’aient pas été complètement bannis de leurs plateaux de tournage, ils ont été limités uniquement aux films qui s’adressent totalement à un public mature et qui n’ont pas relation avec le public des enfants.

L’absence de cigarettes dans toute production Disney a commencé à être imposée depuis 2007 comme règle obligatoire dans le studio, non seulement dans les films d’action en direct, mais aussi dans ses animations. Ce serait une règle qui s’est progressivement étendue aux studios Marvel et à Lucasfilms.

Récemment, le réalisateur Craig Gillespie a partagé dans une conversation avec ComicBook.com certains des éléments inspirants tirés de l’histoire originale «101 Dalmatians», notant qu’il voulait s’éloigner de la version Glenn Close afin qu’Emma Stone puisse créer son propre personnage et reflétant ainsi son désir d’embrasser l’esprit de Londres en 1970.