Emma Stone répond à Spider-Man: aucune rumeur de retour à la maison et si sa Gwen Stacy reviendra

En dépit d’être l’un des films les plus attendus du MCU, Spider-Man: pas de retour à la maison Les fans sont plus enthousiasmés par les acteurs qui pourraient être impliqués dans le film plutôt que par ceux qui y sont déjà. Les acteurs du précédent Homme araignée des rumeurs sans fin apparaissaient dans des films Spider-Man: pas de retour à la maison depuis plus d’un an maintenant. Lors d’une récente interview avec MTV News, Emma Stone a mis fin à certaines rumeurs concernant son personnage Gwen Stacy du Incroyable Spider-Man série de films.

«J’ai entendu ces rumeurs. Je ne sais pas si je suis censé dire quoi que ce soit, mais je ne le suis pas [involved in Spider-Man: No Way Home]. Je ne suis pas. Je ne sais pas ce que vous êtes censé répondre en tant qu’ancien (rires). «

Même si Gwen Stacy est décédée à la fin de L’incroyable Spider-Man 2, cela n’exclut pas entièrement la possibilité de la revoir dans le MCU. Alfred Molina apparaîtra dans Spider-Man: pas de retour à la maison dans le rôle du docteur Octopus, bien que son personnage soit mort à la fin de Sam Raimi Spider-Man 2. Jamie Foxx apparaîtra également dans Pas de chemin à la maison comme Electro, un méchant majeur de la Emma StoneHomme araignée des films.

Ce qui rend l’idée du retour de Stone en tant que Stacy particulièrement intrigante, c’est qu’elle pourrait faire un retour en tant que super-héros à part entière, Spider-Gwen, tout comme dans les bandes dessinées. Malgré la Incroyable Spider-Man films recevant des critiques mitigées, la représentation de Stacy par Stone a été saluée et l’actrice oscarisée serait un ajout digne du MCU.

Spider-Man: pas de retour à la maison traitera des aventures de sauts multivers de Homme araignée, avec Doctor Strange dans un rôle de soutien. Le principal Spider-Man sera joué par Tom Holland, mais comme le film traite d’univers infinis avec des versions infinies de Spider-Man, les fans espèrent voir Tobey Maguire, Andrew Garfield et d’autres acteurs des précédents Homme araignée les films apparaissent également à un moment donné. Dans une interview précédente, Holland avait été assez catégorique sur le fait d’être le seul Spidey de Spider-Man: pas de retour à la maison.

« Non, non, ils n’apparaîtront pas dans ce film. À moins qu’ils n’aient caché l’information la plus massive de moi, ce qui, je pense, est un trop grand secret pour qu’ils puissent me cacher. Mais pour l’instant, non. Ce sera une continuation des films Spider-Man que nous avons réalisés. «

Bien sûr, même les démentis répétés de Holland, Stone, Maguire et Garfield n’empêcheront pas les fans de spéculer, et les spéculations ne prendront fin qu’une fois le film sorti. Espérons que, indépendamment de qui apparaît dans le film, ce sera une conclusion appropriée à l’arc de Spidey dans le MCU avant qu’il ne parte pour créer son propre univers cinématographique chez Sony.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man: pas de retour à la maison stars Tom Holland comme Peter Parker / Spider-Man, Zendaya comme MJ, Jacob Batalon comme Ned Leeds, Marisa Tomei comme tante May, Tony Revolori comme Flash Thompson, Benedict Cumberbatch comme docteur Strange, Alfred Molina comme docteur Octopus et Jamie Foxx comme électro. Le film arrive en salles le 17 décembre.

