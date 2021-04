Emma Stone rejette les comparaisons entre ‘Cruella’ et ‘Joker’

Le protagoniste du prochain film «Cruella», Emma Stone, a rejeté les comparaisons actuelles avec le film ‘Joker’ qui a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux après les débuts du film Disney le mois dernier.

Dans le prochain film de Disney, Stone joue le jeune méchant de «101 Dalmatiens». Le film suit la transformation de Cruella en méchant, c’est pourquoi de nombreux fans ont lié le film avec « Joker ».







Dans une nouvelle interview, Stone a déclaré que « Cruella », « Il est très différent de » Joker « à bien des égards. »

Plus tard dans l’interview, Stone a ajouté: « Je ne me comparerais même jamais à distance à Joaquin Phoenix … J’aurais aimé être plus comme lui. »

D’autre part, le réalisateur du film Disney, Craig Gillespie dit que «Cruella» et «Joker» ne sont similaires que dans le sens où, en tant que personnage de Joaquin phénix, Arthur Fleck « Il y a des choses vraiment profondes et émotionnelles avec lesquelles Cruella s’occupe qui la mènent du côté obscur en tant que méchante. »







Pour l’instant, nous devrons attendre que « Cruella » fasse ses débuts en salles et sur la plate-forme Disney + le 28 mai.