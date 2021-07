Emma Stone poursuivra-t-elle Disney pour ses débuts en streaming avec Cruella?

Après que Scarlett Johansson a déposé une plainte contre Disney pour la sortie de Veuve noire, Emma Stone envisagerait maintenant de faire la même chose lors de la sortie de Cruelle. Hier, Johansson a fait la une des journaux lorsqu’il a été révélé qu’elle poursuivait Disney en raison d’une potentielle « rupture de contrat » concernant la sortie de Veuve noire. Johansson a affirmé que la décision de Disney de sortir le film sur Disney + Premier Access avait rompu son contrat, car son salaire était directement lié aux revenus du box-office. Maintenant, après que Johansson se soit battu contre Disney, il semble qu’Emma Stone pourrait être la prochaine en ligne.

Il n’y a eu aucune confirmation des intentions de Stone, mais Matt Belloni de Le journaliste hollywoodien dit qu’il a entendu que « Emma Stone, star de Cruelle, on dit qu’elle pèse ses options. » Si c’est vrai, cela pourrait être une énorme histoire car de nombreuses stars de cinéma ont vu leurs films sortir sur Disney + au lieu d’une sortie exclusive en salle. Si Stone intente effectivement une action contre Disney, nous pourrions être anticipant de nombreuses autres poursuites de ce genre. Belloni a rapporté qu’Emily Blunt de Croisière dans la jungle (qui a également reçu une sortie simultanée de Disney + Premier Access) est un autre nom à surveiller dans les prochains jours ou semaines. Nous vous tiendrons au courant de tout nouveau développement.

Emma Pierre a joué le rôle principal dans Cruelle acclamé par la critique et les fans. Bien que le film se soit bien comporté de manière inattendue au box-office, il est également sorti simultanément sur Disney + Premier Access, ce qui a certainement affecté ses revenus potentiels au box-office. Apparemment, le contrat et le salaire de Stone étaient également directement liés au box-office, elle a donc peut-être un cas un peu comme Johansson. Il a également été signalé plus tôt cette année que Cruelle 2 était en cours de développement, mais un éventuel procès d’Emma Stone pourrait certainement affecter cela.

Belloni a rapporté que Johansson avait beaucoup de soutien de la part d’autres artistes dans les coulisses. Apparemment, de nombreux artistes avaient des sentiments négatifs à propos des sorties de Premier Access, et ils sont heureux que quelqu’un – en particulier un acteur de la liste A – ait mis Disney dans leur ligne de mire. Si Emma Stone faisait la même chose, elle obtiendrait probablement beaucoup de soutien de ses collègues acteurs. Il s’agit du premier procès du genre, donc on ne sait pas ce qui se passera ensuite. On ne sait pas si des artistes ont le même genre de poursuite contre WarnerMedia, qui a sorti de nombreux films simultanément dans les salles et HBO Max. Si cela se produit, nous pourrions assister à un fiasco de poursuites à grande échelle. Cela pourrait devenir intéressant, c’est ce que je dis.

Disney a répondu hier au procès de Johansson par une déclaration agressive, déclarant : « Il n’y a aucun mérite à ce dépôt. Le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19. Disney a pleinement respecté le contrat de Mme Johansson et, en outre, la sortie de Black Widow sur Disney+ avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour. Ce n’est que le commencement. Cette nouvelle provient de What I’m Hearing avec Matt Belloni.

