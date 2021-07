Emma Stone pourrait poursuivre Disney pour la première de « Cruella »

Cette semaine, le procès que Scarlett Johanson, protagoniste et producteur exécutif de « Black Widow », a intenté contre Disney a fait la une des médias car le lancement du film sur Disney + via Premier Access limite les possibilités de collecte en salles, dont elle reçoit un pourcentage selon son contrat.

Après avoir présenté de manière informelle son soutien à Johansson, la lauréate d’un Oscar Emma Stone, qui en plus de jouer dans « Cruella » est également productrice exécutive du film, envisagerait d’engager une action en justice similaire, bien que selon un initié, ce serait attendre le bon moment pour intenter une action en justice.

ComicBook.com note que l’ancien rédacteur en chef et avocat du Hollywood Reporter, Matt Belloni, a déclaré qu’Emma Stone et Emily Blunt attendraient de voir les résultats en chiffres avant de décider des mesures à prendre dans leurs cas respectifs. Blunt, en plus de jouer dans « A Quiet Place Part II », fait partie du casting de « Jungle Cruise », qui est arrivé sur le service Disney Premiere Access ce week-end.

« Il y a une quantité inhabituellement élevée d’acclamations aujourd’hui dans la communauté des talents, ce qui indique que ces problèmes ne vont pas disparaître de sitôt. Disney est notoirement difficile à gérer, et il est devenu davantage sous le commandement de Bob Chapek (PDG de la société) », a écrit Belloni dans une lettre aux médias vendredi.

Belloni souligne que divers agents et avocats surveillent de près le déroulement de l’affaire Scarlett Johanson, et que c’est un facteur qui a amené Emma Stone à peser encore les possibilités en cas d’action en justice.

Bien qu’Emily Blunt ait un scénario plus favorable en cas de première de « A Quiet Place Part II », l’actrice suivrait de près le box-office brut de « Jungle Cruise » ce week-end. « Des écrivains, des réalisateurs, des acteurs et d’autres ont approché leurs représentants, leur demandant comment ils peuvent les aider », déclare Belloni dans son rapport.