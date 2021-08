Emma Stone fera Cruella 2 : son accord avec Disney pour éviter l’affaire Scarlett

La plainte de Scarlett Johansson a déplacé les fondations les plus solides d’un géant comme Disney. L’actrice est un poids lourd de l’industrie et ses plaintes concernant la première de Black Widow ont fait beaucoup de bruit. Peu à peu l’entreprise semble se remettre du choc et Il a réussi à se mettre d’accord avec une autre de ses stars car il a été confirmé qu’Emma Stone fera la suite de Cruella. Avant l’affaire, l’actrice a mis une clause pour éviter les problèmes de sa collègue. De quoi s’agit-il?

La pierre avait un performance exceptionnelle dans la bande qui a été publiée 28 mai et depuis qu’il a été rendu public, il y a eu des spéculations avec une deuxième partie. L’intention de Disney était de répéter le succès, mais il a d’abord dû fermer l’embauche de son protagoniste. Selon The Hollywood Reporter, l’artiste de 32 ans s’est également félicité de poursuivre la société de production pour le lancement de Cruella et c’est pourquoi les dirigeants ils ont dû aller vite pour la convaincre.







Les négociations ont abouti parce que Ce vendredi soir il a été confirmé qu’Emma fixait sa continuité dans la saga. Bien que le projet soit en pré-production et que l’on ne sache pas quel type de sortie il aura, Variety a rapporté que le nouveau contrat profite aux deux parties dans tous les scénarios possibles.

L’accord d’Emma Stone avec Disney pour faire Cruella 2

Le représentant de Stone, Patrick Whitesell, a donné des détails sur l’accord dans des déclarations aux mêmes médias américains. « Cet accord démontre qu’il peut y avoir une voie équitable qui protège les artistes et aligne les intérêts du studio avec le talent. Nous sommes fiers de travailler aux côtés d’Emma et de Disney, et nous apprécions la volonté du studio de reconnaître leurs contributions en tant que partenaire créatif.« , Tenu.

De cette façon, Disney La suite de Cruella a été sécurisée après les gros chiffres qu’il a récoltés au box-office. A levé un total de 222 millions de dollars dans le monde alors que l’investissement budgétaire était de 100 millions.

