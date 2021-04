Emma Stone fait son entrée enflammée dans le monde de la mode pour le premier clip de Cruella

Walt Disney Studios a publié un nouveau clip d’Emma Stone dans Cruella, le prochain 101 Dalmatiens prequel après le tristement célèbre méchant en fourrure Cruella de Vil. Explorant la trame de fond du personnage emblématique, le film a été appelé « Disney’s Joker« en mettant le méchant ignoble au centre de l’histoire. Dans le nouveau clip, que vous pouvez regarder ci-dessous, Stone fait une entrée inoubliable après avoir d’abord demandé une lumière.

Craig Gillespie dirige Cruella, qui a été produit par Andrew Gunn, Marc Platt et Kristin Burr. Dana Fox et Tony McNamara ont écrit le scénario basé sur une histoire d’Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel et Steve Zissis. De même que Emma Stone, le casting comprend également Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste et Mark Strong.

« Il y a des choses vraiment profondes et émotionnelles auxquelles Cruella est confrontée et qui l’envoient vers le côté obscur et méchant. Donc, dans ce sens, c’est [similar to Joker]», A déclaré Gillespie à Total Film le mois dernier, faisant référence à la Joker comparaisons. « Mais c’est définitivement sa propre chose. Juste pour recadrer Cruella, j’ai pensé qu’il était important de montrer ce côté sombre d’elle. Mais il va y avoir beaucoup de plaisir, beaucoup d’humour dedans. plaisanteries délicieuses et rythme au style de celui-ci, qui est différent de Joker. «

Une logline pour Cruella se lit comme suit: « Situé dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, suit une jeune grifter nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec une paire de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils peuvent se construire une vie dans les rues de Londres.

Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la baronne von Hellman (Thompson), une légende de la mode qui est incroyablement chic et terriblement haute. Mais leur relation déclenche un cours d’événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir la Cruella bruyante, à la mode et vengeance. «

Disney est all-in avec de nouveaux films d’action en direct basés sur leurs fonctionnalités d’animation classiques. Des films comme Aladdin, Le roi Lion, et La belle et la Bête ont déjà été diffusés en salles ces dernières années, et de nombreux autres sont déjà en préparation. Se concentrer davantage sur le méchant pour 101 Dalmatiens n’est pas à l’improviste pour Disney non plus, comme ils l’ont déjà dit maléfique deux films. Un à venir La belle et la Bête des séries dérivées à la suite de Gaston et LeFou sont également en développement.

Ce n’est pas non plus le premier film de Disney à présenter une Cruella en direct. Elle a été jouée par Glenn Close dans l’adaptation en direct de 1996 101 Dalmatiens, reprenant plus tard le rôle de la suite de 2000 102 Dalmatiens. Une version du personnage a également été présentée dans la série télévisée Il était une fois où elle est représentée par Victoria Smurfit. Plus récemment, Wendy Raquel Robinson a joué Cruella de Vil dans le film Disney Channel 2015 Descendance.

Cruella sortira en salles et sur Disney + avec Premier Access et des frais supplémentaires le 28 mai 2021. À l’origine, le film devait sortir en décembre, mais cela a été repoussé en raison de la pandémie. Le nouveau clip du film nous vient de Walt Disney Studios sur YouTube.

Sujets: Cruella, Disney Plus, Streaming