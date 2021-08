Emma Stone est confirmée pour revenir dans Cruella 2

Cachez vos Dalmatiens, comme Cruelle 2 ramènera Emma Stone en tant que méchant emblématique de Disney. Stone aurait conclu un accord pour reprendre son rôle dans un Cruelle suite avec le réalisateur original Craig Gillespie et l’écrivain Tony McNamara de retour. Aucun autre détail n’a encore été révélé, comme si quelqu’un d’autre du film original apparaîtra. Une date de sortie n’a pas été annoncée.

Débuts le 28 mai à la fois dans les salles et sur Disney + avec Premier Access, Cruelle a été considéré comme un grand succès pour Disney. Il a gagné 85 millions de dollars au box-office national avec un total mondial de 221 millions de dollars. La nouvelle de la signature de Stone pour un Cruelle la suite est également une surprise pour beaucoup, étant donné la récente controverse sur la sortie de nouveaux films par Disney sur Disney +. Scarlett Johansson poursuit Disney pour la sortie de Veuve noire et il y avait des rumeurs selon lesquelles Stone envisageait un procès similaire.

Avec Emma Pierre comme Estella Miller, Cruelle met également en vedette Emma Thompson dans le rôle de la baronne von Hellman, une créatrice qui est la principale rivale d’Estella. Les deux Emma ont séduit les critiques avec leurs performances et ont été largement félicitées pour leur jeu d’acteur. Les deux ont également plaisanté en disant qu’ils seraient prêts pour une suite dans la veine de Le Parrain II cela se déroulerait en deux périodes distinctes avec Thompson écrivant le scénario.

« J’écris la lettre maintenant. En fait, quelqu’un a-t-il du papier? ‘Cher M. Disney…’ Oh, est-il toujours là? Je ne sais même pas », a déclaré Thompson lorsque l’idée lui a été présentée. dans une interview de Rotten Tomatoes. « S’il vous plaît, pouvons-nous faire exactement ce qui vient d’être suggéré dans cette interview ? Je l’envoie. Oh mon Dieu… C’est un très bon – d’accord ! »

« Nous sommes très satisfaits de Cruellele succès au box-office de , en conjonction avec ses solides performances Disney + Premier Access à ce jour », a déclaré un porte-parole de Disney en juin, annonçant qu’une suite était en cours de développement. « Le film a été incroyablement bien accueilli par le public du monde entier, avec un score d’audience de 97% sur Rotten Tomatoes en plus des A dans chaque groupe démographique de CinemaScore le week-end d’ouverture, le classant parmi les plus populaires de nos réimaginations en direct. Nous attendons avec impatience un long terme alors que le public continue d’apprécier ce film fantastique. »

À ce moment-là, il a été rapporté que Craig Gillespie et Tony McNamara devaient revenir, mais l’attachement de Stone à la suite n’a pas été confirmé. Avec les récentes rumeurs selon lesquelles elle envisageait un éventuel procès, des questions se posaient quant à savoir si elle reviendrait pour Cruelle 2. Compte tenu de sa performance acclamée dans le premier film, il aurait été très difficile d’accepter quelqu’un d’autre dans le rôle de la suite, c’est donc certainement une nouvelle fantastique pour les fans de l’original.

Avec Stone et Thompson, Cruelle met en vedette Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste et Mark Strong. Stone a également été producteur exécutif du film aux côtés de l’actrice originale de Cruella de Vil, Glenn Close. On ne sait pas quand Cruelle 2 commencera le tournage ou quand il sortira. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Cruella, Cruella 2, Disney, Disney Plus