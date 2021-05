Emma Stone dit que la méchante de la petite sirène Ursula devrait obtenir son propre film

Cruella La star Emma Stone adorerait voir Ursula de La petite Sirène obtenir son propre film ensuite. Ce week-end, le nouveau film de Stone Cruella a fait ses débuts dans les théâtres américains, et son interprétation du 101 Dalmatiens méchant a valu à l’actrice de nombreux éloges de la part des fans en ligne. Le film, qui a également établi des comparaisons avec Joker, beaucoup de gens se demandent quels autres méchants de Disney devraient également avoir leurs propres histoires d’origine explorées sur grand écran.

Parlant avec Variety sur le sujet, Emma Stone a nommé Ursula la sorcière de la mer comme le personnage qui se démarque le plus. C’est un choix évident quand on y pense, car le personnage est certainement l’un des méchants les plus emblématiques de l’histoire animée de Disney. Ce qui scelle l’affaire pour Stone, c’est qu’Ursula est une pieuvre, ce qui lui donne potentiellement une histoire d’origine beaucoup plus intéressante qu’un autre personnage humain. Comme l’explique Stone:

« Elle est une pieuvre et le monde dans lequel vous vivriez, comme les parents d’Ursula et ce qui s’est passé là-bas. Vous n’avez jamais vraiment vu un méchant non humain de Disney être exploré de cette façon. »

Stone continue en plaisantant à offrir une explication possible de la naissance d’Ursula, suggérant que la méchante a été traumatisée à un jeune âge par les vêtements qu’elle a été forcée de porter.

«Les parents continuent de lui donner une chemise qui n’a que quatre bras. Ils l’ont vraiment gâchée avec ça dès son plus jeune âge, alors elle essaie constamment de mettre deux bras dans chaque trou. Cela vous dérangerait vraiment, n’est-ce pas ? «

En effet, et Stone n’est pas entièrement seule avec son opinion. Sa co-star Kirby Howell-Baptiste, qui joue la photojournaliste Maya dans Cruella, a poursuivi en ajoutant: « Je dois savoir comment Ursula est née. Comme, pourquoi est-elle si méchante? Mais aussi je sais qu’elle est incomprise. »

Pendant ce temps, Howell-Baptiste a déclaré que Scar du Roi Lion est une autre bonne option, car le lion meurtrier « n’a pas tort sur certaines choses ». Deux autres Cruella les stars ont offert quelques opinions différentes, avec Joel Fry (Jasper) nommant Jafar de Aladdin comme son choix pour une histoire d’origine solo. Pendant ce temps, Paul Walter Hauser (Horace Badun) a déclaré qu’il aimerait voir Darren Aronofsky (Requiem pour un rêve, Cygne noir) donne son avis sur Lilo et Stitch.

Nous verrons bientôt une nouvelle version d’Ursula, bien que ce ne soit pas une histoire d’origine pour le méchant. Elle sera jouée par Melissa McCarthy dans le prochain remake en direct de Disney La petite Sirène, qui met également en vedette Halle Bailey dans le rôle d’Ariel. Si le film s’avère être un succès, il est toujours possible qu’Ursula obtienne son propre film dérivé ou même une série Disney +, comme c’est le cas pour le prochain. La belle et la Bête série prequel suivant Gaston et LeFou.

Réalisé par Craig Gillespie, Cruella est écrit par Dana Fox et Tony McNamara. Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel et Steve Zissis ont conçu l’histoire. Le film sert de préquelle à 101 Dalmatiens en se plongeant spécifiquement dans les origines du méchant coiffé de fourrure Cruella de Vil. Le film est maintenant diffusé dans les salles américaines et est également disponible via Disney + avec Premier Access. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

