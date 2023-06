Emma Stone a eu une réponse hilarante lorsqu’on lui a demandé si elle jouerait un jour avec son amie Taylor Swift

Emma Stone est définitivement une Swiftie !

La star de « Cruella », 34 ans, a jailli de son amitié étroite avec Taylor Swift, 33 ans, dans une récente interview avec Vanity Fair.

« C’est une merveilleuse amie. Elle me coupe le souffle », a déclaré Stone. « Je veux dire, la quantité d’endurance nécessaire pour faire trois heures et demie et interpréter 44 chansons et pour maintenir l’énergie extrême du public – je n’ai jamais rien vu de tel. »

Stone a également remercié son amie d’avoir obtenu ses billets pour la soirée d’ouverture du « Eras Tour » en mars.

« Le concert était assez incroyable », a déclaré Stone, qui a été aperçu en train de chanter « Fearless » et d’autres succès de Taylor Swift lors du spectacle à Glendale, en Arizona.

Stone et Swift ont assisté aux Teen Choice Awards le 7 août 2011 à Universal City, en Californie. Kevin Mazur / WireImage

« J’ai eu de la chance parce que nous sommes amis depuis très longtemps », a-t-elle ajouté. « Je la connais depuis que nous avons 17 et 18 ans, alors elle m’a mis en contact, ce qui était très agréable car je sais que ces billets sont impossibles à obtenir. »

Stone elle-même est une chanteuse talentueuse, ayant remporté un Oscar pour sa performance dans la comédie musicale « La La Land » de 2016, mais elle a rejeté l’idée de jouer avec Swift.

« Oh, mon Dieu, non ! » elle a dit à Vanity Fair. «Je ne peux pas chanter, comme, pour un stade immense. N’empruntons même pas cette voie. Elle a un talent fou – je ne pourrais jamais faire ce qu’elle fait.

Stone et Swift remontent loin. Ils se sont apparemment rencontrés lors de la cérémonie des Young Hollywood Awards en 2008 et se sont entendus après avoir échangé des e-mails.

« J’ai écouté une partie de sa musique et je lui ai écrit un e-mail disant que j’aimais sa musique, je le jure », a déclaré Stone à MTV News en 2010. « Et puis nous avons commencé à parler et à sortir. »