Emma Stone a admis son amour pour Leonardo DiCaprio

Actuellement, Emma Pierre il retient toute l’attention grâce à son nouveau film, Cruelle. En esta precuela, en la que la actriz interpretará a la villana de 101 dálmatas y llegará a Disney Plus el próximo 28 de mayo, contará cómo su personaje se fue transformando de una simple y tímida diseñadora a una malvada y obsesiva mujer por las pieles de les animaux.

À tel point que, avec la proximité de la première de ce film, Emma Pierre Il n’arrête pas de fournir des interviews promotionnelles, même si la dernière qu’il a donnée est celle qui a le plus retenu l’attention. Est-ce que, dans sa conversation avec The Jess Cagle Show, l’interprète a été consultée sur les Oscars et, au-delà de se sentir heureuse d’avoir pris la statuette en 2017, sa plus grande joie a été donnée par Leonardo DiCaprio.

Il y a plusieurs stars hollywoodiennes qui, durant leur enfance, sont tombées amoureuses d’une personne célèbre et ensuite, sans l’imaginer, ont dû partager la scène avec lui. Et bien sûr, Stone n’allait pas être l’exception puisque, Il a récemment révélé qu’il avait toujours eu le béguin pour DiCaprio, l’une des chaudasses les plus emblématiques de l’industrie.

Le moment où Di Caprio a remis à Stone l’Oscar. Photos: (Getty)



Lorsque la journaliste du Jess Cagle Show a demandé à l’interprète son souvenir préféré de la cérémonie des Oscars en 2017, la réponse de Emma Pierre c’était automatique: « Leonardo DiCaprio». Bien que, pour mieux s’expliquer, il a dit: «c’était ce qui me passait par la tête parce que c’était lui, il était l’amour de ma vie« Et, en plus, il a dit qu’il avait une photo de lui signée dans sa chambre: »Ils me l’avaient donné pour mon anniversaire, quand j’avais 12 ans»Il a craqué.

Emma Stone et Leonardo Di Caprio. Photo: (Getty)



En fait, son bonheur atteignit un tel point que, lorsqu’il se dirigea vers l’étoile de Il était une fois à HollywoodElle se dit à quel point ce moment était surréaliste. « je ne pouvais pas y croire« , Il a assuré et puis, pour fermer, il a plaisanté: »Je pense qu’il pense probablement que je suis un peu bizarre, parce qu’à chaque fois que je le vois, je pense que, comment ça va? Cependant, c’est très doux».