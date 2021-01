Emma Roberts regarde de plus près son fils nouveau-né, Rhodes

Cybex Nacelle de luxe plus Priam BLEU Cybex

Dès la naissance, optez pour la Lux Cot Priam. Votre nouveau-né bénéficiera d’un confort incomparable grâce à son matelas ergonomique et extra large. Deux fenêtres peuvent être découverte au niveau du canopy et de l’arrière de la nacelle, de façon à toujours pouvoir garder un œil sur votre enfant et à lui