Emma Roberts jouera un concurrent de l »émission de rencontres en disgrâce dans le film comique Hot Mess

Mister Smith Entertainment apportera Un vrai foutoir au marché de Cannes, et Emma Roberts est attaché au projet pour le rôle principal. Par date limite, le film sera dirigé par Katie Locke O’Brien, marquant ses débuts en tant que réalisatrice. Le scénario vient de Gabrielle D’Amico. Il sera produit par Debbie Liebling, Maggie Malina et Laura Lewis. Aucun acteur supplémentaire n’a encore été annoncé.





Dans le film, Roberts joue Laurel Mack, une personne qui implose « de la pire façon possible dans une émission de rencontres américaine très populaire, doit faire l’ultime promenade de la honte… dans sa ville natale. N’ayant pas réussi à gagner l’amour dans l’émission, elle se retrouve à vivre dans le sous-sol excentrique de ses parents, sans aucun ami, se heurtant constamment à l’ex misérable que toute la ville adore, tout en subissant les moqueries constantes de tous ceux qui ont été témoins de son effondrement public. Elle se lance dans un voyage hilarant et sincère pour se découvrir elle-même. l’amour et, avec cela, de vraies connexions avec les autres. »

Dans un communiqué, Locke O’Brien a déclaré à propos du film : « Un vrai foutoir est un scénario pointu et plein d’esprit qui m’est apparu comme une nouvelle histoire d’une femme trouvant sa place dans un monde gouverné par les médias sociaux et des attentes démesurées. Je suis tellement impatient de donner vie à cela avec Emma en tant que Laurel parfaite.

« Nous sommes ravis de nous associer à la force indomptable qu’est Emma Roberts sur Un vrai foutoir», ajoute Liebling, Malina et Lewis. « Elle apportera sans aucun doute la férocité, la vulnérabilité et le désordre comique à ce personnage. Le temps est venu pour une comédie se déroulant dans le monde des émissions de télé-réalité et de leur emprise sur notre conscience collective. L’approche comique et sincère de Kate fera une comédie très commerciale qui s’adresse à tous ceux qui recherchent l’amour-propre.

Emma Roberts décroche son prochain rôle principal

Roberts est particulièrement bien connu dans le genre horreur, ayant joué dans la suite de slasher Cri 4 et plusieurs saisons de la série à succès histoire d’horreur américaine. Elle a également été l’une des principales stars de la série comique d’horreur Scream Queens. Plus récemment, elle est apparue dans des films comme La chasse, Vacances, Abandonnéet Peut-être que je fais. En plus de jouer dans une autre comédie romantique à venir appelée Cadet de l’espaceRoberts jouera également dans le prochain film de super-héros de Sony Madame Web aux côtés de Dakota Johnson en tant que personnage principal.

« Ce que je peux vous dire, c’est que je ne suis pas un super-héros. Certaines personnes peuvent penser qu’elle est un super-héros mais pas … comme si je n’avais pas de pouvoirs surnaturels », a déclaré Roberts à son sujet. Madame Web rôle sur le Tais-toi Evan podcast. « Alors je peux te le dire. [Madame Web] est vraiment différent de tous les autres films Marvel, il est super ancré. J’adore le fait qu’il y ait tant de grandes actrices, c’est vraiment axé sur les femmes, et je pense juste que ce ne sera pas ce que les gens attendent. Donc je suis vraiment, vraiment excité que tout le monde le voie. »

Un vrai foutoir n’a pas encore de date de sortie. La pré-production a commencé et le plan est de commencer le tournage au début de 2024.