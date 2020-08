Emma Roberts est enceinte: c’est ainsi que les stars félicitent

31.08.2020 à 14h31

L’actrice Emma Roberts confirme les rumeurs circulant sur sa grossesse via Instagram et se montre pour la première fois avec un baby-ball et le père de son enfant.

L’actrice Emma Roberts (29 ans, “American Horror Story”) a rendu publique sa grossesse. L’actrice a posté plusieurs photos d’elle-même avec un baby bump sur Instagram et a confirmé les rumeurs qui circulent depuis des semaines. Son partenaire et acteur Garrett Hedlund (35 ans, “La tournée des héros fous de Billy Lynn”) était également à ses côtés. “Moi et mes deux garçons préférés”, a commenté l’actrice sur les photos, révélant le sexe de son bébé.

Source: instagram.com

“Je t’aime”, a commenté sa célèbre tante, l’acteur Julia Roberts (52 ans, “Pretty Woman”), aux nouvelles du bébé. De nombreux autres acteurs les ont rejoints. «Félicitations, mon ange. Je suis tellement heureuse pour vous », a félicité Rumer Willis (32 ans), la fille aînée de Demi Moore (57 ans,« Charlie’s Angels – Full Throttle ») et Bruce Willis (65 ans,« Die hard »). L’actrice Ashley Madekwe (36 ans, «Quatre mariages et un enterrement») a écrit: «Félicitations! Tu brille.”

La co-vedette de «American Horror Story» félicite également

La star de «Glee» Lea Michele (34 ans) a applaudi: «Tu seras la meilleure maman. Je t’aime. Mères garçons ensemble! »L’actrice a donné naissance à un fils il y a quelques jours à peine. L’actrice mexicaine Eiza Gonzalez (30 ans, «Fast & Furious: Hobbs & Shaw) a commenté le message avec beaucoup de coeurs rouges:« Jolie fille! Je suis tellement excitée! »La collègue de Roberts« American Horror Story », Sarah Paulson (45 ans), a simplement commenté:« Magnifique ». Le musicien Francis Bean Cobain (28 ans), fille du regretté chanteur de Nirvana Kurt Cobain (1967-1994), a écrit: “Félicitations, beauté!”

C’est le premier enfant de Roberts et Hedlund. Les premiers rapports sur une relation entre les deux ont fait surface il y a environ un an et demi. Début 2019, l’actrice a rompu avec son ancienne co-star Evan Peters (33 ans), qu’elle a rencontrée en 2012 lors du tournage. Elle était auparavant avec Alex Pettyfer (30 ans). Hedlund était en couple avec Kirsten Dunst (38 ans, «Spider-Man») de 2012 à 2016.

