Emma Myers de mercredi prend la tête de la série A Good Girl’s Guide to Murder

Emma Myer vient d’obtenir son prochain grand rôle. Après avoir éclaté en tant que personnage préféré des fans, Enid Sinclair dans l’émission à succès Netflix MercrediMyers aurait joué le rôle principal dans Guide du meurtre d’une bonne fille, une adaptation d’une série télévisée de la BBC inspirée de la série de romans Holly Jackson. Myers, qui joue Pip Fitz-Amobi, sera co-vedette avec Zain Iqbal dans le rôle de Ravi.





« À partir du moment où nous avons annoncé que Guide du meurtre d’une bonne fille venait à la BBC, je sais qu’il y a eu énormément de spéculations de la part des fans sur qui jouera Pip et Ravi », a déclaré Fiona Campbell, contrôleur du public jeunesse, BBC iPlayer et BBC Three, dans un communiqué. « Dans Emma et Zain, nous avons trouvé deux acteurs qui incarnent si parfaitement les personnages qu’on aura l’impression qu’ils sont sortis directement des pages des livres de Holly sur nos écrans. J’ai hâte que les téléspectateurs de BBC Three les voient en action.

L’histoire suit Pip Fitz-Amobi, une véritable passionnée de crime de 17 ans enquêtant sur un meurtre-suicide présumé qui a secoué sa petite ville cinq ans auparavant. Soupçonnant que la vérité n’est pas ce qu’elle semble être, Pip creuse profondément pour découvrir la vérité avec l’aide de Ravi, le frère cadet du garçon qui s’est soi-disant suicidé après avoir assassiné sa petite amie.

Par date limite, la série est dirigée par Dolly Wells (Dracula) et écrit par Poppy Cogan, Zia Ahmed, Ajoke Ibronke et Ruby Thomas. Il est produit par Florence Walker, tandis que les producteurs exécutifs incluent Matthew Read, Matthew Bouch et Frith Tiplady pour Moonage Pictures aux côtés de Lucy Richer et Danielle Scott-Haughton pour la BBC. Wells, Jackson et Cogan sont également producteurs exécutifs. Le livre a été un succès et a reçu deux suites ainsi qu’une nouvelle préquelle.

Avant de décrocher son rôle MercrediMyers était apparu dans les émissions de télévision Les Clairières, Le boulanger et la belleet Mort de la nuit. Aujourd’hui âgée de 21 ans, l’ancienne enfant star a fait ses débuts au cinéma avec un rôle dans Lettres à Dieu en 2010 et plus récemment apparu dans le film Evangile du Sud.

Emma Myers reviendra dans la saison 2 de mercredi

Myers reviendra également en tant qu’Enid dans la deuxième saison à venir de Mercredi. On ne sait pas grand-chose de ce qui se passera avec son personnage dans les nouveaux épisodes de la série, bien que Myers ait rejoint d’autres membres de la distribution dans une vidéo projetée au TUDUM de Netflix samedi abordant certaines des théories des fans que les gens ont. Ce que nous savons, c’est qu’il y aura plus d’accent sur l’horreur et moins sur la romance.

« Tout est possible dans la série », a déclaré Myers dans une interview à Variety. « Nous n’avons pas vraiment parlé de direction du tout, donc je ne sais pas vraiment quel est le plan de match pour quoi que ce soit. En ce qui concerne les intérêts amoureux pour mercredi, j’ai l’impression qu’au moins pour une deuxième saison, elle doit prendre sa saison de célibat. Elle vient d’avoir tout un fiasco avec ses hommes, elle doit mettre ça de côté un peu. Je serais dissuadé de sortir avec qui que ce soit si j’avais traversé ça.

Une date de première n’a pas encore été fixée pour l’adaptation de la BBC de Guide du meurtre d’une bonne filleet aucun n’a été fixé pour la deuxième saison de Mercredi sur Netflix.