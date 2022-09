Emma Mackey a parlé de mèmes pour sa ressemblance avec Margot Robbie : voici ce qu’elle pense

célébrités

Emma Mackey a parlé de sa partenaire de casting dans Barbie, Margot Robbie, et a évoqué les mèmes qui circulent sur Internet pour leur ressemblance. Regardez ce qu’il a dit !

© GettyEmma Mackey a parlé des mèmes pour sa ressemblance avec Margot Robbie : c’est ce qu’elle pense.

Emma Mackey est l’une des grandes révélations qui a émergé du service de streaming Netflix, après avoir joué dans une série très populaire telle que éducation sexuelle. De là, elle a catapulté sa courte carrière et a déjà été convoquée aujourd’hui par des réalisateurs de renom. Cependant, un problème qui la hante depuis des années est sa ressemblance avec Margot Robbie. Qu’est ce que tu penses de ça?

Depuis le premier volet du programme original de la plateforme, les mèmes et les commentaires sur Internet à propos de la similitude des actrices ont été tels qu’il y avait même des profils dédiés uniquement à la fusion de leurs visages. Sans surprise, le public a relancé cela lorsqu’il a été annoncé que Mackey ferait partie du film Barbiequi est dirigé par Greta Gerwig et son protagoniste n’est ni plus ni moins que margot robbie.

+ Que pense Emma Mackey de sa ressemblance avec Margot Robbie

Autrefois, emma il avait fait remarquer qu’il ne voyait aucune ressemblance, mais il l’acceptait, bien qu’il ait également remarqué: « J’aimerais que les gens arrêtent de se comparer. C’est agréable d’être comparé à Margot Robbie, mais je préfère surtout que les gens se concentrent sur les emplois que nous faisons tous les deux plutôt que sur notre apparence. ». Maintenant, il a de nouveau fait référence dans une interview avec TotalFilm.

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau, elle a dit: « C’est amusant. Et je pense que Margot a eu la grâce et l’humour de pouvoir jouer avec ça et de me permettre d’être dans le même film qu’elle, qu’elle soit bénie. »». En ce sens, la jeune femme a ajouté : « C’est juste une blague dans la vraie vie. Je me dis : « Nous ne nous ressemblons pas », mais je m’en fiche. C’est Margot Robbien, vous vous moquez de moi ? C’est la meilleure. Je l’admire tellement. Je me fiche des comparaisons, mais ce serait bien de laisser ça de côté ».

La bonne nouvelle pour les fans qui ont joué avec cette question est que la réponse a été positive, même s’il est clair que leurs rôles sont plus importants. Bientôt, les deux actrices seront dans le film Barbiea propos de Mackey mentionné: « Mon rêve était de travailler avec Greta Gerwig. Quand cela s’est produit, j’ai pensé : « Je dois passer une audition pour ça ». J’étais tellement excitée parce que Greta est mon héroïne et je l’aime. Travailler avec elle a été tout ce que j’aurais pu rêvé. ».

