Emma Corrin rejoint le casting de Deadpool 3 en tant que méchante

Ryan Reynolds a profité de ses réseaux sociaux pour informer qu’Emma Corrin rejoint le casting du prochain opus de la franchise Deadpool. Faites attention!

©Getty/IMDbEmma Corrin et Deadpool

Ryan Reynolds ont utilisé leurs médias sociaux pour signaler que Emma Corrin fait partie de la franchise Dead Pool dans l’entrée suivante dans l’histoire du Merc with a Mouth, qui à cette occasion est incorporée dans ce qu’on appelle le Univers cinématographique Marvel après l’acquisition Disney a fait dans le passé du producteur renard qui avait en sa possession les droits sur ce sympathique personnage.

Emma Corrin Elle a 27 ans et était au centre de la scène de l’industrie cinématographique hollywoodienne pour son interprétation impressionnante de la princesse de Galles, Lady Diana, dans le programme télévisé populaire qui peut être vu sur Netflix, La Couronne. Plus tard, il a participé à un film intéressant de Première vidéo à côté du musicien Harry Styles: mon policier. Il est certainement une figure montante et un excellent ajout à merveille.

Ryan Reynolds a reçu Emma Corrin avec ce message

L’annonce de Ryan Reynolds en ligne dit ce qui suit: « Nouvel ajout à la famille! La famille Deadpool, pour plus de clarté. C’est comme une vraie famille, sauf avec moins de jurons… Bienvenue, Emma Corrin !avec l’énergie positive classique de cet acteur populaire qui ressent vraiment le rôle de Wade Wilson comme sien et qui ne peut pas attendre la sortie du troisième film de la franchise.

Dans ce sens, Ryan Reynolds Il avait déjà surpris le public par le passé encore une fois à travers ses réseaux sociaux où, sur la base de plusieurs vidéos avec Hugh Jackman a annoncé le retour de Wolverine pour le troisième film de Dead Pool se terminant ainsi avec la retraite de l’Australien qui est l’un des acteurs qui a joué le plus longtemps un héros de bande dessinée au cinéma si l’on tient compte du fait qu’il a fait ses débuts avec ce personnage dans X Men de l’an 2000.

Comme les médias l’ont découvert Date limite, Emma Corrinle nouvel ajout à ce casting de stars, serait l’antagoniste de Dead Pool 3 c’est pourquoi on peut s’attendre à la voir affronter deux poids lourds tels que Wade Wilson et Logan, qui ont une histoire commune et vont sûrement se retrouver malgré les styles opposés qui les caractérisent. Quand peut-on espérer voir le film sur grand écran ? Le prochain Septembre 2024.

