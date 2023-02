Emma Corrin est la dernière addition au remake de Nosferatu de Robert Eggers

Emma Corrin a rejoint Robert Egger‘ projet passionné Nosferatus, Rapports sur les délais. Corrin, mieux connu pour son travail sur La Couronne, Mon Policier, et L’amant de Lady Chatterley, rejoint Bill Skarsgård (qui incarnera le vampire emblématique), Lily Rose-Depp, Nicholas Hoult et Willem Defoe. Le film réunit Defoe et Eggers alors que les deux collaboraient auparavant sur Le phare et L’homme du nord. Les détails concernant le rôle de Corrin sont actuellement inconnus.





Le prochain film est un remake du célèbre film muet de 1922 de FW Murnau du même nom. Le Nosferatus réinventer a mis du temps à venir pour Eggers, qui est scénariste et réalisateur. Il produit également aux côtés de Jeff Robinson, John Graham, Chris Columbus et Eleanor Columbus. En 2019, des rapports ont circulé selon lesquels Harry Styles et Anya Taylor-Joy avaient été choisis comme stars du film, mais des conflits de budget et d’horaire ont retardé la production, Eggers passant à homme du nord. Maintenant avec un nouveau casting, le film doit tourner dans toute l’Europe le mois prochain.

Le film original emblématique mettait en vedette Max Schreck dans le rôle du comte Orlok, Greta Schröder et Gustav von Wangenheim. Nosferatus présente des similitudes avec un autre conte sur un comte de Transylvanie : celui de Bram Stoker Dracula et est largement considéré comme une adaptation non autorisée du roman de 1897. La succession de Stoker a remporté un procès contre le film et le tribunal a ordonné que toutes les copies du film de 1922 soient détruites. Certaines copies du film ont survécu, permettant Nosferatus pour gagner sa place comme l’un des films d’horreur les plus influents.





Distinctions d’acteur d’Emma Corrin

Corrin a remporté un Golden Globe Award de la meilleure actrice et une nomination aux Emmy pour l’actrice principale exceptionnelle pour son interprétation de la princesse Diana sur Netflix. La Couronne. Corrin a récemment remporté une nomination pour la meilleure actrice aux Laurence Olivier Awards pour Anna X. Ces distinctions ont poussé Corrin, qui s’identifie comme non binaire, à devenir un ardent défenseur de récompenses plus inclusives.

« J’espère un avenir dans lequel cela se produira. Je ne pense pas que les catégories soient suffisamment inclusives pour le moment. Il s’agit pour chacun de pouvoir se sentir reconnu et représenté. Il m’est difficile pour le moment d’essayer de justifier dans ma tête d’être non binaire et nominée dans les catégories féminines », a-t-elle déclaré à BBC News l’année dernière.

Corrin joue actuellement le rôle principal dans Virginia Woolf’s Orlando au Garrick Theatre de Londres. Plus récemment, ils ont joué dans le drame romantique LGBTQ+ de Michael Grandage Mon policier, face à Harry Styles et Gina McKee. Corrin apparaîtra ensuite dans la mini-série mystère de FX Retraite.