Emma Corrin a révélé comment elle a décroché le rôle de Lady Di dans la Couronne

La Couronne est devenu l’une des séries les plus réussies du service de streaming Netflix et a atteint son point culminant l’année dernière avec le lancement de sa quatrième saison. Là, nous avions plus de la reine Elizabeth II, mais la grande figure qui était présente était Dame di, incarné par Emma Corrin, qui vient de révéler une histoire incroyable sur la façon dont elle a obtenu le rôle. Ne manquez pas son explication !

« C’était bouleversant. Mais dès le début, je savais que je devais séparer la Diana qui jouait celle qui existait vraiment. Nous n’imitons pas, ce n’est pas ce que nous faisons. C’est la version des événements de Peter (Morgan). C’est la sienne. l’histoire. C’est de la fiction « , a déclaré en jouant l’une des femmes les plus emblématiques du 20e siècle. Son cheminement vers la production sur la plate-forme était très différent des autres acteurs.

Jessica Hobbs, l’un des réalisateurs de l’émission, a pris la parole après la première et a déclaré que le processus de sélection du personnage a duré entre six et huit mois, et c’était très stressant pour tout le monde. Finalement, quand il a trouvé la bonne actrice, il a dit : « Ce qui est extraordinaire, c’est qu’Emma est passée de l’anonymat total, d’avoir peu d’expérience, à jouer l’une des femmes les plus célèbres du monde ».

Maintenant, quelques mois plus tard, Corrin a fait référence à son arrivée au spectacle dans le cycle Acteurs sur Acteurs au milieu Variété avec Régé-Jean Page. Là, il expliqua que J’essayais d’auditionner tout ce que je pouvais pour gagner de l’argent et a reçu un appel pour le casting de The Crown, mais pour aider avec les tests de script ils faisaient pour le rôle de Camilla, qui était finalement Emerald Fennell.

Dès le premier instant, ils lui ont fait comprendre que ce n’était pas une audition, puisqu’ils le payaient pour aider d’autres actrices et qu’il n’allait pas passer devant la caméra. Cependant, son agent lui a dit que c’était l’occasion parfaite: « Nous avons décidé que Je me préparerais comme une audition. Alors je l’ai fait. J’ai travaillé la voix avec l’aide de ma mère, qui est thérapeute vocale. Et puis j’ai appris les lignes. Et je me suis amusé, parce que je ne faisais rien à l’époque« .







Enfin, après avoir fait le test sans aucune pression, elle a obtenu le rôle qui l’a amenée à la renommée mondiale et à remporter le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique aux derniers Golden Globes. Malheureusement pour les téléspectateurs, il ne reviendra pas au personnage dans la saison cinq, car dans les deux derniers épisodes, il sera Elizabeth debicki qui joue Diane. Pendant, Emma prépare actuellement la sortie du film mon policier avec Harry Styles.