Emma Bunton est confiante dans la tournée des Spice Girls après la pandémie

La chanteuse et mannequin britannique Emma Bunton semble avoir confirmé les plans du groupe pop Spice Girls de se réunir à nouveau, ce qui n’aurait lieu qu’après la fin des restrictions dues à Covid-19.

Bunton marquerait une rencontre au Royaume-Uni en 2019, accompagné de Mel B, Mel C et Geri Horner (sans la présence de Victoria Beckham », bien qu’il soit prévu de continuer avec une tournée qui s’étendrait à différentes parties du monde, la pandémie a notamment interféré avec ces intentions.

Récemment, Emma Bunton a déclaré qu’elle « mourrait d’envie » de chanter à nouveau avec ses camarades de groupe, et qu’elle est sûre qu’il y aura beaucoup plus de concerts de Spice Girls dans un proche avenir.

Dans une conversation avec Radio X, Bunton a commenté : « Nous avons commencé à parler de peut-être faire plus (de concerts), puis la quarantaine a eu lieu, ce qui est dommage. Je meurs d’envie de le refaire. J’attends de voir ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons encore rien programmer, donc nous attendons ce moment, mais je suis sûr que cela arrivera quand nous le pourrons. »

Au début de l’année, Mel C avait partagé quelques mots sur des plans potentiels pour faire quelque chose de spécial pour le 25e anniversaire de « Wannabe », le premier single des Spice Girls, qui est jusqu’à présent considéré comme l’une des chansons pop les plus représentatives de les années 90.

« C’est prêt à l’ordre du jour pour nous. Je veux dire, depuis que nous avons fait la tournée en 2019, nous avons pensé à plus de spectacles. Et vous savez, ce n’est évidemment pas quelque chose qui va arriver cette année, malheureusement. Donc encore une fois, une grande refonte. » Mel C a assuré que même s’il ne pouvait pas révéler grand-chose, quelque chose de spécial était en préparation pour célébrer l’anniversaire de la chanson.