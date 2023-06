Emma Appleton du sorceleur prête à ensorceler dans un film indépendant de chasse aux sorcières

Emma Appleton est prête à envoûter le public une fois de plus dans son nouveau projet. L’actrice est connue pour sa performance envoûtante dans Le sorceleur. Le prochain film indépendant a attiré l’attention des amateurs d’horreur. Le long métrage sans titre marquera les débuts du cinéaste prometteur Dean Puckett, comme le rapporte Collider.







Le film raconte le portrait obsédant d’une ville terrifiée et présente Appleton au cœur de ce qui semble être un scénario cauchemardesque. Le regard d’Appleton fait allusion à quelque chose de sinistre qui se déroule, alors qu’il est vêtu d’une vieille tenue anglaise et maculé de sang.

Peu de détails sont connus sur le film. Nous savons que le film a déjà terminé sa production sur la côte sud-ouest de l’Angleterre. En dehors de cela, le récit tourne autour d’une chasse aux sorcières brutale qui fait des ravages dans une petite communauté religieuse. L’histoire prend une tournure sombre après la mort énigmatique d’un membre de la ville.

Cette intrigue semble s’inspirer d’événements réels et de films d’horreur classiques comme La sorcière. La prémisse intrigante a généré un buzz parmi les fans d’horreur et les critiques. Avec ses riches nuances historiques, le film devrait être un classique de l’horreur potentiel.

Quant au casting, Emma Appleton dirige la troupe et le film présente également des acteurs talentueux tels que Jodhi May, Lewis Gribben et Barney Harris. Ils sont rejoints par Oliver Maltman, James Swanton et Toby Stephens.

Le public peut s’attendre à une production de haute qualité avec une équipe de producteurs chevronnés, dont Daria Nitsche, James Brant, Ella Turner et plusieurs autres travaillant derrière. Le réalisateur Dean Puckett est soutenu par une équipe exceptionnelle qui a été méticuleusement réunie pour ce projet. Le sens aigu de la réalisation de Puckett sera mis à l’épreuve dans ce premier long métrage.







C’est une grande année pour les films d’horreur

L’année 2023 a été en quelque sorte une période de renaissance pour le genre d’horreur. Il semble que le public ne se lasse pas du frisson et des frissons. Tout cela grâce à plusieurs films d’horreur à succès sortis récemment. La prochaine horreur folklorique britannique de Puckett peut surfer sur cette vague de succès que le genre connaît actuellement.

Ce n’est pas tout pour les fans d’Emma Appleton ! Alors qu’elle fait des vagues dans le genre horreur, elle n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Beaucoup se souviendront de sa performance louable dans la série comique Tout ce que je sais sur l’amour. Elle jouera également dans Le genre tueurune prochaine série de thrillers juridiques.

Bien que la date de sortie soit encore secrète, cette série devrait sortir sur les écrans de Paramount + dans le courant de 2024. Alors gardez un œil sur cette actrice polyvalente qui devient rapidement une artiste puissante.

Ce film d’horreur qui n’a pas encore de titre a tout le potentiel pour devenir un ajout convaincant au genre de l’horreur. Le film a une combinaison puissante d’un casting exceptionnel dirigé par Emma Appleton et d’un thème étrange de chasse aux sorcières se déroulant dans une lande rocheuse obsédante.

Seul le temps nous dira s’il répond aux attentes et ajoute une autre plume à l’année déjà prospère pour les films d’horreur.