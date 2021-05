Émissions d’anime similaires à la montée du héros du bouclier!

Et si un jour vous vous réveilliez de votre sommeil et vous retrouviez convoqué dans le monde parallèle? Ça a l’air cool, non? Eh bien, c’est aussi l’histoire de l’anime: The Rising of the Shield Hero. L’intrigue tourne autour d’un garçon nommé Naofumi Iwatani, qui est invoqué dans le monde parallèle sous la responsabilité d’un héros cardinal. Doué du bouclier légendaire, Naofumi ne pouvait pas être plus reconnaissant. C’est assez tôt que son seul équipement défensif est volé par quelqu’un en qui il a confiance. Sans pouvoir à ses côtés, il fait face aux critiques de plusieurs personnes et décide de renaître de ses cendres. Aujourd’hui, nous allons certainement parler de certains spectacles d’anime qui ressemblent à The Rising of the Shield Hero. Pourquoi ne pas commencer par quelque chose de populaire et d’ecchi?

Dxd lycée

La seule chose que je voudrais dire ici est – regardez à vos risques et périls. Ce spectacle présente le monde des anges et des démons avec une romance en temps réel. Les archanges, les anges déchus et les bêtes démoniaques appartiennent à une partie de la population étudiante inconnue des êtres humains ordinaires. Issei Hyodo, un étudiant humain de deuxième année sexuellement agressif qui mène une vie heureuse, est l’un de ces étudiants. Un jour après l’école, une fille nommée Yuma Amano demande de manière inattendue à Issei un rendez-vous. Qui savait que cette date allait se transformer en une situation de mort?

Recommandé: les personnages DxD les plus forts du lycée, classés!

Salle de classe de l’élite

Je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez obsédé par cette série. Je ne peux toujours pas traiter le fait qu’il n’obtiendra pas de suite de sitôt. Imaginez être un gars introverti dans votre école avec un esprit haut de gamme. La situation de Kiyotaka Ayanokōji est similaire. C’est un jeune homme calme et modeste qui n’aime pas avoir des amis et préfère garder ses distances avec tout le monde. Étant un élève de classe D, tous ses camarades de classe sont méprisés par tout le monde. Les élèves de la classe D peuvent-ils gravir les murs des échecs qui leur ont été imposés? Eh bien, cela restera sans réponse jusqu’à ce que vous le regardiez.

Cette fois-là, je me suis réincarné en Slime

Satoru Mikami, un employé d’entreprise de 37 ans à Tokyo, est un type normal. Même s’il n’a toujours pas de petite amie, il est plus que satisfait de sa vie monotone. Un agresseur surgit de nulle part et le poignarde lors d’une confrontation occasionnelle avec son collègue. Une voix lointaine résonne dans sa tête alors qu’il succombe à ses blessures, récitant une série d’instructions qu’il ne pouvait pas comprendre. Le Satoru mort est maintenant réincarné en jeune Slime dans un monde différent avec des pouvoirs étonnants.

L’assassin mortel ❤️ pic.twitter.com/HGg1luQJdQ – Cette fois-là, je me suis réincarné en slime (@SlimeAnime) 15 mai 2021

Lisez aussi: Top Anime à regarder si vous aimez Cette fois où je me suis réincarné en Slime

Tueur de gobelins

Tous les otakus sont maintenant assez familiers avec le mot Slayer. Le spectacle Goblin Slayer a encore beaucoup à offrir. Des explorateurs du monde entier viennent rejoindre la Guilde dans ce monde fantastique. Ils remplissent des contrats pour gagner de l’or et de la renommée. Une prêtresse amateur rencontre ses premiers aventuriers, mais son premier accord avec les gobelins tourne mal, la mettant en danger. Alors que le reste de son groupe est emporté ou rendu inutile, elle est aidée par un homme décrit comme Goblin Slayer, un explorateur dont le seul objectif est l’anéantissement impitoyable des gobelins.

Grand ordre du destin – Devant démoniaque absolu: Babylonie

Rien ne peut égaler la célébrité de cette série en termes d’animations. Ufotable a en effet fait des merveilles avec la série Fate. Pour être précis, cette fiction d’aventure est vraiment un chef-d’œuvre. Ritsuka Fujimaru et Mash Kyrielight sont nommés avec la dernière singularité après leur succès dans le multivers Camelot. Avec des animations plus pieuses et des combats intrépides, cette série particulière est sûrement sur la liste des animes similaires à The Rising of the Shield Hero.

C’est tout pour les gens d’aujourd’hui. J’espère que vous avez aimé cet article sur «Les émissions d’anime similaires à la montée du héros du bouclier!». Pour plus d’articles et de recommandations, cliquez ici.