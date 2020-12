Émission de télévision ‘FBI’: OA dira-t-il à Maggie comment il se sent?

Maggie Bell (Missy Peregrym) est dans une nouvelle relation, et les choses pourraient commencer à se compliquer FBI. Maintenant qu’OA (Zeeko Zaki) connaît l’état de sa relation, va-t-il intervenir et lui dire ce qu’il ressent pour elle?

Maggie Bell a un nouvel homme dans sa vie

Missy Peregrym et Zeeko Zaki | Elizabeth Fisher / CBS via Getty Images

Beaucoup de choses ont changé depuis que Maggie est partie pour une opération d’infiltration. L’un des plus grands changements est qu’elle voit quelqu’un. Pendant son opération, elle s’est rapprochée de l’agent spécial Nestor Vertiz et les choses sont rapidement devenues romantiques. Maggie a essayé de cacher sa relation à tout le monde, en particulier à OA, mais elle n’a pas pu garder son secret longtemps.

C’est un grand pas pour Maggie car la saison dernière, elle était toujours en train de traiter la perte de son mari. Chaque fois qu’un cas lui rappelle sa mort, elle l’évoque. Il était clair qu’elle le pleurait toujours.

Maggie raconte son secret à OA

Missy Peregrym comme agent spécial Maggie Bell | Mark Schafer / CBS via Getty Images

Bien que Maggie ait essayé de garder sa relation d’OA, il pouvait sentir que quelque chose n’allait pas avec elle. Dès que OA a rencontré Nestor, il a semblé comprendre qu’il avait un faible pour Maggie. OA le regarde avec suspicion et demande à Maggie s’il est un bon gars.

Maggie répond en disant qu’il est un bon agent, puis OA demande à nouveau s’il est un bon gars. Elle dit alors: «Il va bien; un peu trop arrogant pour moi. C’est la manière de Maggie d’essayer de se débarrasser de l’OA et de lui faire croire qu’elle n’aime pas Nestor

OA découvre tout de suite qu’il se passe quelque chose ou que Nestor a au moins le béguin. Il veut s’assurer que Maggie ne s’implique pas avec quelqu’un qui n’est pas bon pour elle. Il a toujours été très protecteur envers Maggie, et cela se voit vraiment lors des scènes où Nestor est là.

Au cours de la saison 3, épisode 2, (intitulé «Unreasonable Doubt»), Maggie révèle enfin qu’elle et Nestor sortent ensemble. La réaction d’OA est très révélatrice. Il semble agacé et bouleversé. Il semble également y avoir un soupçon de regret. Il se demandait peut-être pourquoi il n’avait pas approché Maggie plus tôt.

OA dira-t-il à Maggie ce qu’il ressent?

Il est clair qu’OA aime Maggie plus qu’un partenaire. Il y a de nombreuses scènes où ils se connectent et ont des moments qui montrent qu’il y a quelque chose qui se développe entre eux. Même quand OA sortait avec quelqu’un (Mona), il parlait encore souvent de Maggie.

Mona a mentionné à Maggie qu’OA parlerait beaucoup d’elle. OA dira-t-il à Maggie ce qu’il ressent? Malheureusement, il ne semble pas que cela se produise de si tôt.

Lors d’un entretien avec Divertissement ce soir Canada, Zaki dit qu’il est d’accord avec OA attendant de demander à Maggie de sortir. Les fans ont hâte que OA et Maggie commencent une relation, mais Zaki pense qu’il est probablement trop tôt. Il pense que Maggie a besoin de plus de temps pour guérir de la mort de son mari.

Zaki dit également que si une relation entre OA et Maggie se produit, cela prendra probablement beaucoup de temps. Selon lui, Dick Wolf, le créateur de la série, aime prendre son temps à développer des personnages. «Dick Wolf donne si peu de développement de personnage dans chaque épisode qu’une émission peut durer 20 saisons», dit Zaki.

